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Giriş Tarihi: 28.9.2021 10:47

Adet Eş Anlamlısı Nedir? Adet Kelimesinin Eş Anlamlısı

Adet Eş Anlamlısı Nedir? Adet Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bir şey sayarken çokça kullandığımız kelimelerden biri de adet kelimesidir. Günlük hayatta kullandığımız bu sayma sayısının eş anlamlısı da bulunmaktadır. Adet kadar çok kullanılan eş anlamlıları bazı bulmacalarda karşımıza çıkabilmektedir. Adet kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Dilimize Arapçadan geçen adet kelimesinin 2 eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu iki kelime 'adet' kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı sözcükleri bilmek oldukça önemlidir. Bu sözcüklerle konuşmamıza, okuyacağımız ya da yazacağımız metinlere farklılık katabiliriz. Bazı insanların hobi niyetine ezberlediği bu kelimeler, kelime dağarcığımızı geliştirmektedir. Beyin jimnastiği de yapmamızı sağlayan eş anlamlı kelimeler önemlidir. Peki, adet eş anlamlısı nedir?

ADET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

  • Tane (Farsçadan dilimize geçmiştir.)
  • Sayı (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Bu iki kelime adet kelimesi yerine cümlede kullanılabilir ve anlatım bozukluğuna yol açmaz.

Adet kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "number" ve "piece" kelimeleridir.

ADET KELİMESİNİN ANLAMI

Adet kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı da "sayı" ve "tane"'dir.

ADET KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Bu kutunun içinde toplam 50 adet maske bulunmaktadır.
  • Toplam yirmi adet bayrak alıp okula asmamız gerekiyor.
  • İki adet bilgisayarı olduğu için birini benim kullanmama izin verdi.

ADET EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Kaç tane boya kalemin olduğunu merak ettim.
  • An itibariyle kütüphanemde 200 tane kitap bulunmakta.
  • İngilizce sayı saymayı öğrendik.
  • Benim uğurlu sayım 7'dir.

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Adet Eş Anlamlısı Nedir? Adet Kelimesinin Eş Anlamlısı
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