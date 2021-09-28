Adet Eş Anlamlısı Nedir? Adet Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçen adet kelimesinin 2 eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu iki kelime 'adet' kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı sözcükleri bilmek oldukça önemlidir. Bu sözcüklerle konuşmamıza, okuyacağımız ya da yazacağımız metinlere farklılık katabiliriz. Bazı insanların hobi niyetine ezberlediği bu kelimeler, kelime dağarcığımızı geliştirmektedir. Beyin jimnastiği de yapmamızı sağlayan eş anlamlı kelimeler önemlidir. Peki, adet eş anlamlısı nedir?

ADET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Tane (Farsçadan dilimize geçmiştir.)

Sayı (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Bu iki kelime adet kelimesi yerine cümlede kullanılabilir ve anlatım bozukluğuna yol açmaz.

Adet kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "number" ve "piece" kelimeleridir.

ADET KELİMESİNİN ANLAMI

Adet kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamı da "sayı" ve "tane"'dir.

ADET KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Bu kutunun içinde toplam 50 adet maske bulunmaktadır.

Toplam yirmi adet bayrak alıp okula asmamız gerekiyor.

İki adet bilgisayarı olduğu için birini benim kullanmama izin verdi.

ADET EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM