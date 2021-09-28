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Giriş Tarihi: 28.9.2021 10:46

Âdet (Gelenek) Eş Anlamlısı Nedir? Âdet Kelimesinin Eş Anlamlısı

Âdet Gelenek Eş Anlamlısı Nedir? Âdet Kelimesinin Eş Anlamlısı

Eski zamanlardan günümüze geçen, büyüklerimizin yaptıkları eylemlerden bahsederken kullanılan bir kelime olan âdet kelimesi, günlük hayatta da çok kullanılan kelimelerdendir. Âdet kelimesinin eş anlamlıları da en az kendisi kadar kullanılmaktadır. Bazen bulmacalarda karşımıza çıkabilen âdet kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan âdet kelimesinin 4 eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler cümlede âdet kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Bu sözcükleri bilmek hem bulmaca çözerken hem de metin yazarken işimize yarabilmektedir. Bilmemizin kelime dağarcığımızı geliştireceği âdet eş anlamlısı nedir?

ÂDET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

  • Töre (Öz Türkçe bir kelimedir.)
  • Gelenek (Öz Türkçe bir kelimedir.)
  • Görenek
  • Alışkı

Bu kelimeler âdet kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Aynı anlamı taşıdıkları için cümlede birbirlerinin yerine kullanıldıkları zaman anlatım bozukluğuna sebebiyet vermezler.

Âdet kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "custom" kelimesidir.

ÂDET KELİMESİNİN ANLAMI

Âdet kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları şunlardır:

  • Görenek
  • Alışkanlık
  • Topluluk içinde eski zamanlardan beri uyulan kural, töre.
  • Aybaşı.

ÂDET KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Onların âdetlerine göre geline çok altın takılmazdı.
  • Ülkemizin âdetleri gittikçe unutulmaya başladı.
  • Askere giden erkeğin arkadaşları tarafından götürülmesi mahallemizin âdeti olmuştu.

ÂDET EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Bu töre devam ettikçe daha çok insan üzülecek.
  • Ne yazık ki töre olduğu için onun fikrini bile sormamışlardı.
  • Bu şehirdeki geleneklere alışamamıştı.
  • Geleneklerimizi yaşatmamak beni çok üzüyordu.
  • Göreneklerimize uygun bir düğün yapmıştık.
  • Alışkı edinmişti, her sabah güneş doğarken uyanıyordu.

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Âdet (Gelenek) Eş Anlamlısı Nedir? Âdet Kelimesinin Eş Anlamlısı
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