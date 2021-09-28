Âdet (Gelenek) Eş Anlamlısı Nedir? Âdet Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan âdet kelimesinin 4 eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler cümlede âdet kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Bu sözcükleri bilmek hem bulmaca çözerken hem de metin yazarken işimize yarabilmektedir. Bilmemizin kelime dağarcığımızı geliştireceği âdet eş anlamlısı nedir?

ÂDET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Töre (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Gelenek (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Görenek

Alışkı

Bu kelimeler âdet kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Aynı anlamı taşıdıkları için cümlede birbirlerinin yerine kullanıldıkları zaman anlatım bozukluğuna sebebiyet vermezler.

Âdet kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "custom" kelimesidir.

ÂDET KELİMESİNİN ANLAMI

Âdet kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları şunlardır:

Görenek

Alışkanlık

Topluluk içinde eski zamanlardan beri uyulan kural, töre.

Aybaşı.

ÂDET KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Onların âdetlerine göre geline çok altın takılmazdı.

Ülkemizin âdetleri gittikçe unutulmaya başladı.

Askere giden erkeğin arkadaşları tarafından götürülmesi mahallemizin âdeti olmuştu.

ÂDET EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM