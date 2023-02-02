Adios Ne Demek? İspanyolca Adios Amigos Ne Anlama Gelir, Kime Denir?

Adios hangi dilde ne anlama gelir diye merak ediyor olabilirsiniz. Türkçe olmamasına rağmen günlük hayatımızda karşımıza çıkabilen adios amigos ne demek, adios ne demek, ne anlama gelir merak edilebiliyor. Birçok farklı dilde kelimeler o dile uyarlanmadan olduğu gibi kullanılabiliyor. O kelimelerden biri de adios. Türkçede de karşımıza çıkan adios ne anlama gelir, İspanyolca adios ne demek? İşte sorularınızın yanıtı!

Adiios Ne Demek, İspanyolca Adios Ne Demek, Adios Amigos Türkçede Ne Anlama Gelir?

Adios kelimesi Türkçe bir kelime değildir. Ancak Türkçe olmamasına rağmen günlük hayatta kullanıldığı anlara şahit olabilirsiniz. Özellikle İspanyolca öğreniyorsanız, İspanya dizilerini ya da filmlerini izliyorsanız ya da İspanyol kültürüne ilgi duyuyorsanız ilk öğreneceğiniz kelimelerden biri adios'dur. Peki bu kelime ne anlama gelmektedir? Aslı İspanyolca olan adios kelimesi hoşça kalın anlamına gelmektedir. Adios'un Türkçe karşılığı dilimizde veda ederken kullanılan hoşça kalın ile aynı anlamdadır. Adios amigos da yine İspanyolca bir kelime olup kimi zaman Türkçe diyaloglarda da karşımıza çıkabilen bir diğer kelimedir. Hoşça kalın anlamına gelen amigos kelimesinden sonra bu kelimenin anlamını tahmin etmek pek zor olmayacaktır. Adios hoşça kalın anlamına gelirken, adios amigos ise hoşça kalın arkadaşlar anlamına gelmektedir. Adios ve adios amigos İspanyolların sıklıkla kullandığı iki kelimedir.