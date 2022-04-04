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Giriş Tarihi: 4.4.2022 15:29 Son Güncelleme: 4.4.2022 15:29

Adıyaman İlçeleri: Adıyaman İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Adıyaman İlçeleri: Adıyaman İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye’nin önemli illerinden biri olan Adıyaman, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hazırlamış olduğu 2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi raporuna göre 632.459 kişilik nüfusa sahiptir. Adıyaman ilçelerine göz atacağız. Adıyaman ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? Bunlara değineceğiz.

Nemrut Dağı Ören Yeri, Arsameia Kutsal Alanı, Pirin Ören Yeri, Derik Kutsal Alanı ve birçok turist açıdan önemli yerleri barındıran Adıyaman Türkiye'nin önde gelen illerinden biridir. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Adıyaman, Orta Fırat Bölümü'nde bulunan bir ildir. İdari merkezi Adıyaman şehri olarak geçmektedir. 2021 yılında yapılan nüfus sayımında ilçelerle beraber toplam 632.459 kişinin yaşadığı tespit edilmiştir. Adıyaman'ın merkez ilçesi, en kalabalık ilçesine göz atalım…

ADIYAMAN NÜFUS

Adıyaman'ın toplam nüfusu 632.459'dur. Bu nüfusun %75,62'si şehirlerde yaşadığı tespit edilmiştir. Adıyaman'ın yüzölçümü 7.337 km2 olarak hesaplanmıştır. Bu şehirde km2'ye 86 kişi düştüğü söylenebilir. Bu sayı merkez ilçede 172 olduğunu da hatırlatalım. Adıyaman'da yıllık nüfus % 0,05 oranında azalmaktadır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler; Kahta (% 0,71), Samsat (% -6,28) olarak karşımıza çıkmaktadır. Adıyaman ilinin büyük bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesi içerisinde yer almaktadır.

Not: 9 İlçe, 23 belediye, bu belediyelerde 174 mahalle, ayrıca 453 köy bulunmaktadır. (Bu veri 04 Şubat 2022 TÜİK rakamlarına göredir.)

ADIYAMAN'IN İLÇELERİ

Adıyaman ilçeleri şu şekildedir:

  • Besni
  • Çelikhan
  • Gerger
  • Gölbaşı
  • Kâhta
  • Samsat
  • Sincik
  • Tut

ADIYAMAN MERKEZ İLÇELERİ

  • Besni

İlçenin adı antik çağda "Ostacuscum" olarak bilinir. Kommagene krallığının beş önemli kentinden biri olarak anılmıştır. Süryanice'de Besni, Abu'l Farac'da "Bet Hesne", Süryani Mihael'de ise "Beit Hesna" olarak adlandırılmıştır.

  • Çelikhan

Doğusunda Sincik ilçesi, batısında Malatya'nın Doğanşehir ilçesi bulunur. Çelikhan'ın Güneyin de Adıyaman ili, Kuzeyin de Malatya ili Yeşilyurt ilçesi ile çevrili olduğu bilinmektedir. Bu ilçeye bağlı 1 kasaba ile 20 köy bulunmaktadır. Arazi genellikle dağlık ve engebelidir. Çelikhan İlçesi Adıyaman'a 56, Malatya'ya 57 km uzaklıkta bulunmaktadır.

  • Gerger

Adıyaman 1954 yılında Malatya'dan ayrılıp il olunca Gerger de ilçe olarak ilan edildi. Malatya'nın Pötürge ilçesine bağlıydı. Gerger ismi tarihidir. İsmini hâlen Nefsi Gerger olarak sürdürmekte olup şu an resmî kayıtlarda Oymaklı köyü olarak geçmektedir. Aldüş köyü ilçe merkezi olarak seçilmiştir. Gerger Kalesi de ilçe sınırlarında yer almakta ve turizme katkı sağlamaktadır.

ADIYAMAN İLÇE HARİTASI

ERKEK

KADIN

TOPLAM

2021

Besni

38.970

38.237

77.207

Çelikhan

7.844

7.450

15.294

Gerger

8.221

8.195

16.416

Gölbaşı

25.218

24.932

50.150

Kahta

64.913

62.621

127.534

Merkez

156.565

155.642

312.217

Samsat

3.769

3.544

7.313

Sincik

8.139

8.202

16.341

Tut

4.980

4.706

9.686

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Adıyaman İlçeleri: Adıyaman İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
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