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Giriş Tarihi: 13.3.2023 14:29 Son Güncelleme: 13.3.2023 14:29

Adıyaman Nerede, Hangi Bölgede? Adıyaman Hangi İllere Yakın ve Kaç İlçesi Var?

Adıyaman, eski çağlardan bu yana çok önemli uygarlıklara yerleşim yeri olan, tarihi, turistik ve doğal güzellikleri ile Türkiye’nin önemli şehirlerinden biridir. Adıyaman nerededir, hangi bölgededir, Adıyaman’ın ortalama nüfusu nedir, kaç ilçesi vardır? Bu güzel ve eşsiz şehrimiz hakkında sıkça merak edilen soruları yanıtladık.

Adıyaman Nerede, Hangi Bölgede? Adıyaman Hangi İllere Yakın ve Kaç İlçesi Var?

Adıyaman Türkiye'nin tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Adıyaman beş ilimiz ile sınır komşuluğu yapmaktadır. Adıyaman'ın toplam yüz ölçümü 7.871 kilometrekaredir. Adıyaman ilimizin rakımı 669 metredir. Adıyaman'ın plaka kodu ise 02'dir.

ADIYAMAN NEREDE?

Adıyaman şehrimizin büyük bir kısmı coğrafi bakımdan Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Adıyaman ilimiz Güneydoğu Anadolu bölgesinin Orta Fırat bölümünde yer almaktadır. Adıyaman; Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya ve Kahramanmaraş illeri ile sınır komşuluğu yapmaktadır. Adıyaman'ın kuzeyinde bulunan Çelikhan ve Gerger ilçelerinin bir bölümü Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Adıyaman'ın batısında bulunan Besni ve Gölbaşı ilçelerinin bir kısmı ise Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır.

ADIYAMAN HANGİ BÖLGEDE?

Adıyaman şehrimizin büyük bir kısmı coğrafi bakımdan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Orta Fırat bölümünde yer alır. Adıyaman'ın kuzeyinde bulunan Çelikhan ve Gerger ilçelerinin bir bölümü Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Adıyaman'ın batısında bulunan Besni ve Gölbaşı ilçelerinin bir kısmı ise Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır.

ADIYAMAN NÜFUSU

Adıyaman, Türkiye'nin en kalabalık otuz üçüncü ilidir. Adıyaman'ın nüfusu 632.459 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nüfusun 318.755 kişisi kadın, 317.704 kişisi erkektir.

ADIYAMAN İLÇELERİ

Adıyaman ilimizin sınırları içinde bulunan dokuz tane ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelerden Çelikhan ve Gerger ilçelerinin bir kısmı Doğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Yine bu ilçelerden Besni ve Gölbaşı ilçelerinin bir kısmı ise Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır.

  • Adıyaman (il merkezi)
  • Besni
  • Çelikhan
  • Gerger
  • Gölbaşı
  • Kahta
  • Samsat
  • Sincik
  • Tut

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Adıyaman Nerede, Hangi Bölgede? Adıyaman Hangi İllere Yakın ve Kaç İlçesi Var?
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