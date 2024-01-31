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Giriş Tarihi: 31.1.2024 14:46 Son Güncelleme: 31.1.2024 15:58

Adıyaman Plaka Kodu Nedir? Adıyaman İl Plakası Kaçtır?

Türkiye’de her ile ait plaka kodu bulunur. Plaka kodları, şehirlere göre alfabetik olarak dağıtılmıştır. Sonradan il olan birkaç şehir ise sıralamaya sonradan eklenmiştir. Plaka kodları, araçların kimliği gibidir. Plakası olmayan herhangi bir araç trafiğe çıkamaz. Bu nedenle her aracın bir plakası olmalıdır. Adıyaman’ın da plaka kodu bulunur. Adıyaman’ı ziyaret etmek isteyen kişiler Adıyaman plaka kodu nedir, Adıyaman il plakası kaçtır gibi soruların yanıtlarını merak edebilir.

Adıyaman Plaka Kodu Nedir? Adıyaman İl Plakası Kaçtır?

Adıyaman, Türkiye'nin 81 ilinden biridir. Plaka kodları ise şehirlerin alfabetik sırasına göre verilir. Bu açıdan bakıldığında Adıyaman, plaka kodunda ikinci sırada yer alır. Gün içerisinde karşılaşılan plakalar arasında Adıyaman plaka kodu nedir, Adıyaman il plakası kaçtır sorularının yanıtları öğrenilerek, Adıyaman plakası kolaylıkla tanınabilir.

Adıyaman İl Plakası Kaçtır?

Adıyaman şehrinin plaka kodu 02 olarak bilinir. Trafikte 02 plakalı bir araç görüldüğünde, bu aracın Adıyaman'a bağlı olduğu anlaşılır. Plaka kodu 02 olan Adıyaman şehrinin, plaka kodunun ardından gelen harfler ve sayılar ise ilçeleri temsil eder. Yani bir aracın plakasına bakıldığında o aracın Adıyaman'ın hangi ilçesine bağlı olduğunu anlaşılabilir. Adıyaman ilçelerinin plaka kodları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Adıyaman Merkez ilçesinin plaka harfleri;

  • AC 001 - AZ 999
  • FA 001 - FR 999
  • HA 001 - HZ 999
  • J 0001 - J 1999
  • A 0001 - A 9999
  • M 0001 - M 2000
  • MA 001 - MZ 999
  • S 0001 - S 9999
  • T 0001 - T 200
  • T 5000 - T 6000

Kahta ilçesinin plaka harfleri;

  • D 6000 - D 6999
  • J 6000 - J 6999
  • KA 001 - KH 999
  • M 4001 - M 4030
  • S 6000 - S 6999
  • T 4001 - T 4040
  • T 6001 - T 6005

Besni ilçesinin plaka harfleri;

  • D 2000 - D 2999
  • DA 001 - DC 999
  • DV 001 - DZ 999
  • J 2000 - J 2999
  • M 3000 - M 3999
  • S 2000 - S 2999
  • TA 001 - TA 999
  • T 2001 - T 2999

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Adıyaman Plaka Kodu Nedir? Adıyaman İl Plakası Kaçtır?
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