Sofraz Anıt Mezarları Büyük Tümülüs ve Küçük Tümülüs olarak iki farklı yapı halinde bulunur. Büyük Tümülüs'ün içinde bulunan mezar odasında iki adet lahit bulunmaktadır. Küçük Tümülüs ise mezar girişinden sonra ana kayaya oyularak yapılmış olan üç adet mezar odası ve lahitler bulundurmaktadır. Adıyaman'da bulunan Adıyaman Sofraz Anıt Mezarı nerede, giriş ücretli mi, Sofraz Tümülüs Anıt Mezarı yol tarifi ile nasıl gidilir cevaplanması gereken sorular arasında yer almaktadır.

Adıyaman Sofraz Anıt Mezarı Nerede, Giriş Ücretli Mi?

Sofraz Anıt Mezarı, Adıyaman'a 45 kilometre mesafede bulunan Besni ilçesine bağlı olan Sofraz Köyünde yer alır. Sofraz Köyü'nün güneydoğusunda yer alan Sofraz Tümülüs Anıt Mezarı girişleri ise ücretsizdir.

Sofraz Tümülüs Anıt Mezarı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Adıyaman'a 45 kilometrelik mesafede bulunan Besni'ye Adıyaman'dan otobüs firmaları ve özel araç ile ulaşabilirsiniz. Anıt Mezar'ın tam adresi ise Adıyaman Sofraz Anıt Mezarı Karaağaç, 02300 Üçgöz /Besni/Adıyaman şeklindedir.