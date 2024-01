Adlaşmış Sıfat Fiil Nedir? Adlaşmış Sıfat Fiil Ekleri ve Cümle Örnekleri

Toplamda üç çeşit fiilimsi vardır. Sıfat fiil, bu fiilimsi çeşitlerinden birisidir. Kendisinden sonra gelen ismi yutmuş olan sıfat fiillere ise adlaşmış sıfat fiil adı verilmektedir. Adlaşmış sıfat fiiller hem sınavlarda hem de günlük yaşamda karşımıza çıkabilmektedir.

ADLAŞMIŞ SIFAT FİİL NEDİR?

Fiillere belirli ekler getirilerek cümlede sıfat görevi ile kullanılmaya başlamış sözcüklere sıfat fiil adı verilmektedir. Sıfat fiiller -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek ve -miş ekleri alınarak oluşturulmaktadır. Bu ekler "anası mezar dikecekmiş" şeklinde kodlandığında çok daha akıcı olmaktadır.

Adlaşmış sıfat fiiller konu anlatımı yapabilmek için önce adlaşmış sıfat fiil tanımı yapılmalıdır. Adlaşmış sıfat fiil sıfat fiil ekleri olan -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş eklerinden birisini alan bir sıfat fiilin yanındaki kelimeyi yutmasıdır. Adlaşmış sıfat fiiller kendilerinden sonra gelen kelimenin yerini tutmaktadırlar. Adlaşmış sıfat fiil oluşturabilmek için var olan şartlardan birisi de adlaşmış sıfat fiile dönüşecek kelimenin ardından mutlaka bir isim gelmesi zorunluluğudur.

ADLAŞMIŞ SIFAT FİİLİMSİ MİDİR?

Bir ismi ya da varlığı niteleyen veya belirten kelimelere sıfat adı verilmektedir. Sıfatlar da sıfat fiillerde olduğu gibi adlaşabilmekte ve kendilerinden sonra gelen ismi yutabilmektedir. Bir sıfatın yanındaki ismi yutmasına adlaşmış sıfat adı verilmektedir.

Her sıfat sıfat fiil değildir. Sıfat fiiller fiil köklü sözcüklerin belirli ekler alarak sıfat görevinde kullanılmasına denilmektedir. Her sıfatın sıfat fiil olmayışı gibi her adlaşmış sıfat da sıfat fiil değildir.

ADLAŞMIŞ SIFAT FİİL ÖRNEKLERİ

Adlaşmış sıfat fiiller konu anlatımı olarak kolay anlaşılan konulardan olsa bile öğrencilerin örnek cümlelerin içinde adlaşmış sıfat fiilleri bulması önemlidir. Birkaç örnek cümle ile adlaşmış sıfat fiillerin daha iyi anlaşılması mümkündür. Adlaşmış sıfat fiil cümle örnekleri şunlardır:

Çalışan sınavda başarılı olur çalışmayan ise başarılı olamaz.

Çalışan öğrenci

Çalışmayan öğrenci

Annesine kaybettiklerinin yerini sordu.

Kaybettiği eşyaların

Kendi kendinin geçmişine takıntılı hale gelmişti.

Geçmiş günlerine

Okuyan her zaman kelime dağarcığını artırır ve konuşmada zorluk çekmez.

Okuyan insan

Bu problemi çözecekler gerçekten çok zeki insanlardır.

Çözecek insanlar

Bu etkinliğe katılanlara birer sertifika verilecekti.

Katılan insanlar

Eskimişler ile yenileri ayırdı.

ile yenileri ayırdı. Eskimiş kıyafetler

Son kullanma tarihi dolanları ayırıp çöpe attı.

Dolan yiyecekler

21. Yüzyılda doğanlar çok şanslı çocuklar olacaklar.

Doğan çocuklar

Marketten pide alanlar evlerine mutlulukla dönüyorlardı.