Adrese dayalı tercihin püf noktaları

1.2 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisi ve velileri için lise tercih maratonu devam ediyor. Türkiye genelinde 2 bin 525 okula Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Sınavla öğrenci alan liselere bu yıl toplam 203 bin 638 öğrenci alınacak. Kalan 1 milyona yakın öğrenci ise ya özel okullara ya da adrese dayalı sistem olarak bilinen yerel yerleştirme ile sınavsız liselere kayıt olacak. Sınavla öğrenci alan liseler için 10 tercih hakkı bulunuyor. Bu tercihlerde okul türü ya da il sınırlaması yok. Ancak sınavla öğrenci alan okulların ekranının açılması için de yerel tercih yapılması gerekiyor. Peki yerel tercihler nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar:Yerel tercih ekranında yeşil, mavi ve kırmızı olmak üzere 3 ayrı alanla karşılaşacaksınız. Bu renkler şu anlama geliyor: 1-Yeşil renk: Öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. 2-Mavi renk: Öğrencinin ikamet alanında olmayan ancak adresine yakın olan Komşu Kayıt Alanı'ndaki okulları belirtir. 3-Kırmızı renk: Öğrencinin kayıt alanı içinde olmayan, ancak il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.Öğrenciler yerel tercihte toplam 5 lise seçebilecek. İlk 3 okul kendi kayıt alanızdan, yani Yeşil Alan'dan yapılacak. Daha sonraki tercihler Mavi ve Kırmızı alanlardan yapılabilecek. Seçtiğiniz 5 okulun en fazla 3'ü aynı okul türünden olabilir. Yani 5'ini de Anadolu lisesi olarak seçemezsiniz. Yerel yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecek. Yerleştirmede, 8'inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. Daha sonra nakil dönemi başlayacak. İki kez nakil uygulaması olacak. Her bir nakil döneminde öğrenciler 3'er tercih yapabilecek.