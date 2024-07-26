ADÜ’de yerli ve milli teknolojiyle Tıp eğitimi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) araştırma üniversiteleri arasında yer alabilmek adına yapılan çalışmalar, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent öncülüğünde belirlenen misyon ve stratejik yol haritası doğrultusunda devam ediyor. 2024 yılı vizyonu ve stratejisini "Öğrenci Odaklı Olmak", "Araştırma Üniversitesi Olmak", "EğitimÖğretimde Kalite", "Uluslararasılaşma" ve "Dijitalleşme" olarak belirleyen ADÜ, E-Bülten ile birlikte ulusal ve uluslararası paydaşlarına da Üniversitede gerçekleşen ve planlanan projeler ile ilgili haberleri sunuyor. Bu kapsamda 50'den fazla ülkede yer alan akademisyen ve işverenlere; aylık olarak bilgi mesajı gönderiliyor. Araştırma üniversitesi olma yolunda önemli adımlar atıldığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, araştırma üniversitesi olmayı fazlasıyla hak ediyor. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aramıza yeni katılacak öğrencilerimizle birlikte üretmeye ve ADÜ'yü hak ettiği yere taşımaya devam edeceğiz" dedi.Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Türkiye'deki ilk VR destekli yerli dijital kadavrayı hayata geçirdi. Tıp Fakültesi öğrencileri, "Dijital Kadavra" ile anatomiyi sanal ortamda hem daha kolay öğreniyor hem de 3D detaylı inceleme fırsatı yakalıyor. ADÜ'de yerli ve milli üretime destek hamlesi kapsamında hayata geçen projelerin bir parçası olarak geçtiğimiz sene VR destekli "Dijital Kadavra" tasarlanmasına yönelik çalışmalar ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'in koordinasyonunda başlatılmıştı. Bu kapsamda ADÜ Teknokent bünyesinde VR destekli "Dijital Kadavra" cihazı geliştirildi.ADÜ Rektörü Prof. Dr. Kent ayrıca yeni öğrencileri büyük bir heyecanla beklediklerini belirterek, "1992 yılında kurulan ve Ege Bölgesi'nin önemli üniversitelerinden biri olan Üniversitemizde 21 fakülte, 3 enstitü, 1 devlet konservatuarı, 2 yüksekokul, 19 meslek yüksekokulu, 36 uygulama ve araştırma merkezi ile toplam 81 akademik birimde medeniyetimize ve bilim dünyasına katkı vermeye devam ediyoruz. Fiziki altyapımız, teknolojik imkânlarımız, laboratuvarlarımız, sosyal alanlarımız, spor tesislerimiz, akademik ve idari kadromuz ile her geçen gün başka bir seviyeye üniversitemizi taşıyoruz. Ulusal ver uluslararası ölçekte de önemli başarılara imza atıyoruz. Bu süreçte ADÜ'yü bambaşka bir yerde görme hayalimiz var. Bunu için hem yetkin kadrolara hem de bu iş için canla başla çalışan akademisyenlere sahibiz. Medeniyet yarışında rekabetin bu denli önemli olduğu bir ortamda artık daha fazla sorumluluk almalıyız. Bizlerin rehberliğinde gençlerimizin sinerjisiyle bu yol çok daha çabuk kat edilecektir. Tercih yapacak tüm öğrencilerimizi ADÜ'ye davet ediyorum. Geleceği gelin birlikte inşa edelim. Gelin sizin başarı hikâyenizi birlikte hayata geçirelim." dedi.