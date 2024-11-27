Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri AED Hangi Para Birimi? AED Hangi Ülkenin Parasıdır, Neyin Kısaltması?
Giriş Tarihi: 27.11.2024 12:59 Son Güncelleme: 27.11.2024 12:59

AED Hangi Para Birimi? AED Hangi Ülkenin Parasıdır, Neyin Kısaltması?

Her ülkenin kendine ait resmi bir para birimi vardır. Bu para birimlerinin uluslararası kısaltmaları vardır. Ekonomi ve borsa haberlerinde sıkça karşımıza çıkan para birimi kısaltmalarından biri olan AED’dir. Ülkelerin para birimlerini merak edenler AED hangi para birimi, neyin kısaltması ve hangi ülkenin parası sorularına cevap aramaktadır.

AED Hangi Para Birimi? AED Hangi Ülkenin Parasıdır, Neyin Kısaltması?

Borsa ve ekonomi alanlarında ülkelerin para birimleri sıkça geçmektedir. Para birimleri uluslararası platformlarda kendilerine ait kısaltmalarda ülkelerinin temsil etmektedir. Bu konuda merak edilenler arasında AED kısaltması da yer almaktadır. AED hangi para birimi, hangi ülkenin parası ve neyin kısaltması soruları sıkça gündeme gelmektedir.

AED Hangi Para Birimi, Neyin Kısaltması?

Uluslararası para piyasalarında AED olarak geçen kısaltma Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi parasının kısaltmasıdır. Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi alım gücü yüksek bir para birimi olduğu için uluslararası ticaret ve para piyasalarında önemli bir role sahiptir. Kısaltmadaki AED harflerinin açılımı ise Arap Emirlikleri Dirhemi'dir.

AED Hangi Ülkenin Parası?

AED para birimi açılımı olan Arap Emirlikleri Dirhemi isminden de anlaşılacağı üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir para birimidir. Birleşik Arap Emirlikleri orta doğuda yer almakta, Suudi Arabistan ve Umman ülkeleriyle komşu olan bir ülkedir. Birleşik Arap Emirliği Dubai, Abu Dabi, Acman, Füceyre, Resül-Hayme, Şarika ve Ümmül-Kayveyn emirliklerinden oluşmaktadır. Bahsi geçen 7 emirliğin resmi para birimi Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi yani AED'dir.

ARKADAŞINA GÖNDER
AED Hangi Para Birimi? AED Hangi Ülkenin Parasıdır, Neyin Kısaltması?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA