AED Hangi Para Birimi? AED Hangi Ülkenin Parasıdır, Neyin Kısaltması?

Borsa ve ekonomi alanlarında ülkelerin para birimleri sıkça geçmektedir. Para birimleri uluslararası platformlarda kendilerine ait kısaltmalarda ülkelerinin temsil etmektedir. Bu konuda merak edilenler arasında AED kısaltması da yer almaktadır. AED hangi para birimi, hangi ülkenin parası ve neyin kısaltması soruları sıkça gündeme gelmektedir.

AED Hangi Para Birimi, Neyin Kısaltması?

Uluslararası para piyasalarında AED olarak geçen kısaltma Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi parasının kısaltmasıdır. Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi alım gücü yüksek bir para birimi olduğu için uluslararası ticaret ve para piyasalarında önemli bir role sahiptir. Kısaltmadaki AED harflerinin açılımı ise Arap Emirlikleri Dirhemi'dir.

AED Hangi Ülkenin Parası?

AED para birimi açılımı olan Arap Emirlikleri Dirhemi isminden de anlaşılacağı üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir para birimidir. Birleşik Arap Emirlikleri orta doğuda yer almakta, Suudi Arabistan ve Umman ülkeleriyle komşu olan bir ülkedir. Birleşik Arap Emirliği Dubai, Abu Dabi, Acman, Füceyre, Resül-Hayme, Şarika ve Ümmül-Kayveyn emirliklerinden oluşmaktadır. Bahsi geçen 7 emirliğin resmi para birimi Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi yani AED'dir.