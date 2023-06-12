Aerob Ne Demek? Anaerobik ve Aerobik Bakteriler Hangileri, Özellikleri Neler?

Enzimler aracılığı ile oluşan solunum mikroorganizmalarda iki şekilde olur. Aerob ne demek ve Anaerobik ne demek, soruları ile mikroorganizmaların solunum çeşitlerini araştırırken karşılaşırız. Aerobik bakteri nerede bulunur, sorusuna tüm gıdaların içinde ve üzerinde bulunabileceği yanıtını veririz. Anaerobik ve Aerob bakteriler hangileridir ve farkları neler, dediğimizde en büyük farkının enerji üretimi olduğunu görürüz. Aerob bakterilerin özellikleri diğer bakterilere göre daha çok enerji üretmesidir.

Aerob Ne Demek?

Oksijenli ortamlarda üreyen organizmalara Aerobik organizma ya da kısaca Aerob adı verilir. Anaerobik bakteriler ise aerobik bakterilerin tam tersi olarak üremesi için oksijene ihtiyaç olmaz duymazlar. Üremek için oksijene ihtiyaç duymayan anaerobik bakterilerinden bazıları oksijenli ortamda da yaşayabilirken bazıları oksijenli ortamda ölebilirler. Bütün yüksek yapılı hayvan ve bitkiler mecburîaerob, birçok bakteri ve bazı mantarlar anaerob veya fakültatif anaerob canlılardır.

Oksijenli solunum yapan aerobik organizmaların solunumu sonucu net 32 ATP enerji açığa çıkarken, oksijensiz solunum yapan anaerobik organizmaların solunumu sonucunda net 2 ATP enerji açığa çıkar. Geçici Aerob Bakteriler ise hem oksijenli ortamda hem de oksijensiz ortamda çok rahat bir şekilde yaşarlar.

Anaerobik ve Aerobik Bakteriler Hangileri?

Aerobik bakteri grubuna dâhil olan birçok tür vardır. Başlıca temsilci türleri Bacillus, Mycobacterium Y Nocardiadır. Aerobik bakterilerin temel özelliği, gelişebilmeleri için mutlaka bol oksijen bulunan bir ortama ihtiyaç duymalarıdır çünkü metabolizmaları içinde hücresel solunum sürecini gerçekleştirirler. Anaerobik bakteri türleri üç ana grupta incelenir. Anaerobik bakteri türlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Zorunlu Anaerobik Bakteriler

Aerotolerant Anaerobik Bakteriler

Fakültatif Anaerobik Bakteriler

Aerob bakteriler mezozom ismi verilen mitokondri zarına benzeyen kıvrımlara sahiptir. Solunum enzimleri mezozom zarlarında ve sitoplazmada dağınık halde bulunur. Aerobik bakteri türleri yedi ana grupta incelenir. Aerobik bakteri türlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Cins Bakteri Bacillus

Bacillus Anthracis

Bacillus Cereus

Bacillus Subtilis

Nocardia

Lactobacillus

Stafilokok

Anaerobik ve Aerobik Bakterilerin Özellikleri Neler?

Aerob bakteri enfeksiyonları içerisinde boğaz, kulak, sinüs, diş etleri ve çene kök kanallarında ortaya çıkabilir. Ayrıca akciğerlerde akciğer apsesi olarak akciğer astar enfeksiyonuna sebep olur. Bu enfeksiyonlar karın kısmında da meydana gelebilir. Apandisit bu bakterinin varlığından oluşan hastalıklardan biridir.

Bu iki bakteri türü arasındaki temel fark, aerobik bakterilerin çeşitli hücresel işlemleri gerçekleştirmek için oksijen elementine ihtiyaç duymasıdır, en karakteristik özelliği hücresel solunumdur. Bu süreçte büyük miktarda enerji elde ederler. Anaerobik bakteriler ise herhangi bir işlem için oksijen kullanmazlar. Bu bakterilerin bazıları için bile oksijen oldukça zehirlidir. Bundan dolayı hücrenin ihtiyacı olan enerjiyi elde etmek için başka işlemler de yaparlar. Bir başka fark ise bulundukları habitattır. Anaerobik bakteriler genellikle dişleri örten tartar gibi oksijenin az olduğu yerlerde bulunurken, aerobik bakteriler toprak gibi yeterli oksijenin olduğu habitatlarda gelişir.