Afacan Zıt Anlamlısı Nedir? Afacan Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Cümle içerisinde afacan kelimesinin iki tane kullanımı bulunmaktadır. Genelde ismin önüne gelip onu niteleyerek sıfat görevi görmektedir. Bunun haricinde ad görevinde kullanımı da bulunmaktadır. Türkçede her kelimenin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Fakat afacan kelimesinin zıt anlamlısı bulunmaktadır.

Afacan Kelimesinin Anlamı Nedir?

Afacan kelimesinin bir tane anlamı bulunmaktadır. Bu nedenle afacan kelimesinin anlam özellikleri çok gelişmemiştir. Ayrıca afacan kelimesi gerçek anlamda kullanılan bir kelimedir. Bu bağlamda afacan kelimesinin bir tane zıt anlamlısı bulunmaktadır. Afacan kelimesinin zıt anlamlısını anlayabilmek içinse kelimenin anlamını iyi kavramak gerekmektedir. Buna göre afacan kelimesinin anlamı şöyledir:

Ele avuca sığmaz, zeki ve yaramaz (çocuk).

Afacan kelimesinin cümle içerisindeki kullanımlarına şu örnekleri verebiliriz:

Afacanları baş edebilmek için çeşitli önlemler alıyoruz.

Okulda birçok afacan çocuk ortalığı birbirine katıyor.

Afacan Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Cümle içerisinde birbirinin karşıt anlamlısı olarak kullanılan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Afacan kelimesinin de bu şekilde bir karşıt anlamlısı bulunmaktadır. Dolayısıyla afacan kelimesinin zıt anlamlıları ''uslu, akıllı'' kelimeleridir.

Afacan Kelimesine Benzer Kelimeler

Afacan kelimesinin anlam ilişkisi bakımından az da olsa gelişmiş bir kelimedir. Bu nedenle bazı kelimelerle benzerlik göstermektedir. Bu kelimeler şöyledir: