Afacan Zıt Anlamlısı Nedir? Afacan Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Cümle içerisinde afacan kelimesinin iki tane kullanımı bulunmaktadır. Genelde ismin önüne gelip onu niteleyerek sıfat görevi görmektedir. Bunun haricinde ad görevinde kullanımı da bulunmaktadır. Türkçede her kelimenin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Fakat afacan kelimesinin zıt anlamlısı bulunmaktadır.
Afacan kelimesinin bir tane anlamı bulunmaktadır. Bu nedenle afacan kelimesinin anlam özellikleri çok gelişmemiştir. Ayrıca afacan kelimesi gerçek anlamda kullanılan bir kelimedir. Bu bağlamda afacan kelimesinin bir tane zıt anlamlısı bulunmaktadır. Afacan kelimesinin zıt anlamlısını anlayabilmek içinse kelimenin anlamını iyi kavramak gerekmektedir. Buna göre afacan kelimesinin anlamı şöyledir:
Afacan kelimesinin cümle içerisindeki kullanımlarına şu örnekleri verebiliriz:
Cümle içerisinde birbirinin karşıt anlamlısı olarak kullanılan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Afacan kelimesinin de bu şekilde bir karşıt anlamlısı bulunmaktadır. Dolayısıyla afacan kelimesinin zıt anlamlıları ''uslu, akıllı'' kelimeleridir.
Afacan kelimesinin anlam ilişkisi bakımından az da olsa gelişmiş bir kelimedir. Bu nedenle bazı kelimelerle benzerlik göstermektedir. Bu kelimeler şöyledir: