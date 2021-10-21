AFAD Açılımı Nedir? AFAD Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

AFAD her türlü afet sırasında ve sonrasında vatandaşlara yardım eden bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. AFAD hakkında merak konusu olan açılımı karşımıza Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı şeklinde çıkar. AFAD'ın görevleri arasında ülkemiz kapsamında düzenlenen afet faaliyetlerinin yönetimi ve acil müdahalede bulunmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmek bulunmaktadır.

AFAD AÇILIMI NEDİR?

Ülkemizde hemen hemen herkes tarafından bilinen ya da duyulan AFAD, açılımı insanlar tarafından az bilinmekte ve bununla birlikte açılımı çokça merak edilmektedir. AFAD açılımı; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı şeklindedir.

AFAD NEDİR?

Bize bağlı olarak gelişebileceği gibi bizden bağımsız da gelişen bazı afetler olabilmekte. Afetlerin ne zaman geleceği belli olmadığından ötürü bazı konularda önlem alabilmekte ve bununla ilgili bilgilendirme ve korunma amacıyla kurulan en önemli kuruluşlardan olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afetlerle mücadelede gönüllülük esaslı çalışmalar gerçekleştirmektedir. Afetler yıllar boyunca çok sayıda can ve mal kaybına yol açtıklarından dolayı AFAD gibi kuruluşlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 29 Mayıs 2009 tarihinde devlet katkısıyla faaliyet çalışmalarına başlamış bulunmaktadır.

AFAD NE İŞ YAPAR?

Ülkemiz kapsamında düzenlenen afet faaliyetlerinin yönetimi ve acil müdahalede bulunmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar gönüllülük esasına dayanmasının yanı sıra uzman bir ekip tarafından yönetilmektedir. Neredeyse her yıl afet olayları ile gündeme gelen AFAD ekipleri olabildiğince hızlı ve profesyonel bir şekilde olaya müdahale etmektedir. Doğal sebeplerden olabileceği gibi beşeri sebeplerden kaynaklı afetler de ortaya çıkabilmektedir. Bu kapsamda bilinçlendirme çalışmaları da yapan AFAD sokaklarda gönüllü olarak insanları bilgilendirmeye ve ekiplerini büyütmeye devam etmektedir. İnternet sitesi üzerinde yapılan faaliyetler ve yardımlar konu edinilmektedir.

AFAD GÖREVLERİ NELERDİR?

AFAD üzerine düşen görevlerden bir kısmı şu şekilde sıralanabilir;