Afak Ne Demek? Garbın Afakı Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Dilimize yerleşen fakat günümüzde kullanılmayan pek çok kelime vardır. Özellikle eski dönemlerde istiklal marşı gibi önemli pek çok yerde kullanılan afak kelimesi kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Arapça kökenli olan afak kelimesinin ne demek olduğu ve kökeni merak edilmiştir. Edebiyatçıların, kitap severlerin ve öğrencilerin merak ettiği afak kelimesi ile ilgili çok sayıda örnek de mevcuttur. İstiklal marşımızın bir mısrasında da yer alan garbın afakı ifadesinin ne demek olduğu internette araştırılmıştır. 'Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar' cümlesinin anlamı da bu durumda önem kazanmıştır. Peki garbın afakı ne anlama gelir, cümle içinde kullanımı nasıldır? Afak kelimesinin ne demek olduğu ve bu kavrama dair merak edilenler haberimizin devamında sizlerle.

Afak Ne Demek?

Günlük dilde karşılaşmadığımız fakat eski metinlerde dikkatimizi çeken afak kelimesinin ne demek olduğu merak edilmiştir. Arapça kökenli bir kelime olan afak kelimesinin anlamı TDK'ye göre, 'ufuklar' anlamına gelir. Afak kelimesinden türeyen afaki kelimesi ise ciddi ve belli bir konu üzerinde olmayan, rastgele, tepeden konuşan şeklinde anlamı vardır.

Garbın Afakı Ne Demek?

Afak kelimesi günümüzde çok sık olmasa da geçmiş zamanlardaki pek çok metinde karşımıza çıkan bir kelimedir. İstiklal marşında da karşımıza çıkan garbın afakı ifadesinin ne demek olduğu kullanıcılar tarafından da araştırılmıştır. Garbın afakı, 'Batı'nın ufukları' anlamına gelir. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar ifadesi ise, Batı'nın çelik zırhlı duvarları olarak da ifade edilebilir.

Afak Cümle İçinde Kullanımı

Afak kelimesi çok sık kullanılmasa da eski metinlerde karşılaşılmıştır. Afak kelimesinin anlamı hakkında araştırma yapan kişiler, cümle içinde kullanımını da merak etmiştir. Afak kelime anlamı 'ufuklar' olmakla beraber bu kelimenin istiklal marşında bir mısrada da yer aldığı bilinir. Afak cümle içinde kullanımı ise şu şekildedir;

Garbın afakını çelik zırhlı duvarlar sarması, gemilerden haber verir.

Senin de afakında hep o güzel ve ulaşılmaz olan kız var.

Bu ovanın afakında batmayan sanki bir güneş de görüyorum.