Aferin Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Aferin Mi Aferim Mi TDK?

Yapılan işi takdir etmek için kullanılan aferin sözcüğü çoğu zaman yazım yanlışına maruz kalmaktadır. Aferin nasıl yazılır sorusu oldukça sık sorulmaktadır. Türk Dil Kurumu kelimenin nasıl yazılması gerektiğini açıklamaktadır. Aferin sözcüğünün doğru yazımı ve daha fazlası yazımızın devamında yer almaktadır okumaya devam ederek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Aferin Nasıl Yazılır?

Aferin nasıl yazılır? Aferim mi aferin mi şeklinde yazılmaktadır. Türk Dil Kurumu ve arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biridir. Yazımı kadar söylenişi de yanlış söylenmektedir. Bu nedenle Türk Dil Kurumu yapılan bu genel yanlışlığa bir cevap getirmiştir.

Aferin sözcüğü kutlamak, takdir etmek anlamında kullanılmaktadır. Sözcük en çok sondaki "n" ve "m" harflerinden hangisinin geleceği bilinmediğinden karıştırılmaktadır. Türk Dil Kurumunun yapmış olduğu açıklamaya göre sözcüğün doğru yazımı sonu "n" ile biten şeklidir. Yani "aferin" şeklindedir.

Aferin Nasıl Yazılır TDK Açıklaması Nedir?

Aferin sözcüğü birçok kişi tarafından yanlış yazılmaktadır. Yanlış yazıldığı gibi söylenirken de yanlış telaffuz edilebilmektedir. Kimisi afferin şeklinde iki f ile yazarken kimisi aferin ya da aferim şeklinde yazmaktadır.

Tüm bu yanlışa bir son vermek ve sözcüğün doğru yazımını netleştirmek için Türk Dil Kurumu sözcüğün doğru yazımı ile ilgili açıklama yapmıştır. Aferin nasıl yazılır TDK açıklaması ile sözcüğün doğru yazımı "afferin" dir.

Aferin Sözcüğünün Cümle İçinde Kullanımı

Aferin sözcüğü çoğunlukla küçük çocuklara söylenen sözcüklerden biridir. Sözcüğün doğru kullanımı sonu "n" harfi ile biten şeklinde olandır. Sözcüğün cümle içinde kullanım ise şu şekildedir;

"Yemeğini kendi başına yediğin için koca bir aferini hak ettin."

Aferin Sözcüğünün Doğru Yazımı