Afet riskine karşı farkındalık oyunlarıyla mücadele: GTÜ’den yenilikçi eğitim uygulaması

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öncülüğünde yürütülen "READY4DISasters" projesi, toplulukların afetlere karşı farkındalığını ve dirençliliğini artırmayı amaçlıyor. Yangın, sel ve heyelan gibi afetlere karşı hazırlıklı olmak için geliştirilen bu yenilikçi proje, tüm cep telefonlarında çalışacak dijital oyunlar ve eğitim modülleri ile büyük ilgi görüyor.

PROJENİN AMACI

"READY4DISasters- Resilient communities through awareness and preparedness against the risks of fire, flood, and landslide" adlı proje, yangın, sel ve heyelan risklerine karşı toplulukların farkındalığını ve hazırlık düzeyini artırmayı hedefliyor. Proje, Avrupa'da afetlere hazırlıklı olmayı teşvik etmek, gönüllü ağlarını güçlendirmek, sosyal farkındalığı artırmak ve yerel vatandaşları eğitmek amacıyla GTÜ öncülüğünde başlatıldı.

4 FARKLI ÜLKEDEN 7 ORTAK

Projenin 3. Ulusötesi toplantısı, Gürcistan'ın Tiflis kentinde Digiway ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye'den Kocaeli AFAD ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığı'nın da yer aldığı projede, 4 farklı ülkeden 7 ortak bulunuyor. Bu işbirliği, afetlere karşı dirençli topluluklar oluşturmak için uluslararası bir yaklaşım benimsiyor.

DİJİTAL OYUNLARLA AFETE HAZIRLIK

Proje kapsamında yangın, sel ve heyelan olmak üzere üç farklı afet türüne odaklanan dijital oyunlar ve açık eğitim kaynakları geliştiriliyor. Bu oyunlar, afetlere hazırlık, tepki ve kurtarma süreçlerinde pratik becerilerin geliştirilmesini ve toplulukların direnç düzeylerinin ölçülmesini sağlıyor.Gönüllülerin afetlere hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla 3 boyutlu grafiklerle donatılmış ve başlangıç, orta, ileri seviye seçenekleri bulunan dijital oyunlar geliştiriliyor.İngilizce, Türkçe, İtalyanca, Yunanca ve Gürcüce dillerinde sunulacak olan uygulama, IOS ve Android sistemler için erişilebilir olacak ve App Store ile Play Store'da yer alacak.

Projenin sonuçları Ekim ve Kasım 2024'te düzenlenecek uluslararası webinarlarla paylaşılacak. Kasım 2024 sonunda ise GTÜ'de gerçekleştirilecek proje kapanış konferansında projeye dair tüm ürünler ve sonuçlar kamuoyuna sunulacak.

AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK

Gebze Teknik Üniversitesi'nin bu yenilikçi projesi, afetlere karşı toplulukların daha dirençli ve hazırlıklı olmasını sağlamayı hedefliyor. Yenilikçi dijital oyunlar ve eğitim modülleri ile kullanıcılar, afetlere karşı pratik becerilerini geliştirme ve kendilerini değerlendirme fırsatı bulacaklar. Bu sayede, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturulması amaçlanıyor.