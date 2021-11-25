Türkçede yer alan bazı kelimeler farklı kelime köklerinden türeyerek isim ya da fiil olarak günlük hayatta kullanılır. Buna örnek kelimelerden biri de affetmek kelimesidir. Affetmek kelimesinin Türkçeye Arapçadan geçtiği ifade edilmektedir. Kökeni af dilemek ve özür dilemek olarak bu kelime türeyerek bugünkü hali ile kullanılmaktadır. Kişiler de bu kelimenin eş anlamlılarını öğrenerek, günlük hayatta kullanmak ister. İşte, Affetmek eş anlamlısı nedir? Affetmek kelimesinin eş anlamlısı hakkında merak edilen soruların cevapları.

Affetmek kelimesinin anlamı

Türkçede, günlük hayat içerisinde sık sık kullanılan kelimeler vardır. Kişiler de her gün kullandıkları bu kelimelerin anlamlarını merak eder ve araştırmak ister. Bu kelimelerden biri olan affetmek de aslında bir eylemdir. Affetmek kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre tanımı, yaşanılan bir olayın üzerinde durmamak, ceza ya da suç durumlarını bağışlamak olarak yapılır. Bu kelimenin kökeni Arapçadır. Kelimenin etimolojik olarak kökü ise Fransızcada af, özür kelimelerinden gelmektedir.

Affetmek kelimesinin eş anlamlısı

Yaşanılan bir olayın üzerinde durmamak, ceza ya da suç durumlarını bağışlamak olarak tanımlanan affetmek kelimesinin birden fazla eş anlamlısı vardır. Dilimize Arapçadan geçen ve günlük hayatta sıkça kullanılan affetmek kelimesinin eş anlamlıları mazur görmek, hoş görmek ve bağışlamaktır. Bu üç kelime cümle içerisinde affetmek kelimesi yerine kullanılabilir. Yazılışları farklı olan bu kelimelerin cümle içerisinde sağladığı anlam birebir aynıdır. Bu yüzden kullanımında herhangi bir sakınca görülmemektedir.

Affetmek kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Yaptığı her şeye rağmen onu affetti.

Cezasını çekmesine rağmen vicdanen kendini affedemedi.

Affetmenin en büyük erdemlerden biri olduğunu bildiği için bağrına taş bastı.

Affetmek kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Mazur Görmek:

Çocuk olduğu için yaptıklarını herkes mazur gördü.

İş yerindeki başarısızlığı patronu tarafından mazur görülmedi.

Hoş Görmek:

Hataları kızarak ayıplamak yerine, hoş görmeli ve tatlı dille uyarmalıyız.

Bağışlamak: