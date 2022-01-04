Afganistan Hangi Kıtada? Afganistan Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Sıklıkla adını duyduğumuz bir ülke olan Afganistan siyasi, sosyal ve ekonomik pek çok sorunla baş etmeye çalışmaktadır. Ülkenin son zamanlarda dikkatleri üzerine çekmesi nedeniyle Afganistan'ın hangi kıtada olduğu da oldukça araştırılmaktadır. Peki, Afganistan hangi yarım kürededir, Afganistan nerede yer alır? İşte, tüm detaylar…

Afganistan hangi kıtada?

Hangi kıtada olduğu merak edilen ülkelerden biri olan Afganistan Orta Asya ile Güney Asya'nın ortasında yer almaktadır. Coğrafi olarak stratejik bir konumda olan Afganistan, Asya coğrafyasının köprüsü konumundadır.

Afganistan dünyanın hangi bölgesinde?

Asya kıtasında yer alan Afganistan Orta Asya ile Güney Asya'nın ortasında varlığını sürdürmektedir. Denize kıyısı olmayan bir ülke olan Afganistan; Batıda İran, Kuzeyde Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Güney Doğu'da Pakistan ve Kuzey Doğu'da da Çin'e komşuluk etmektedir.

Afganistan hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Afganistan Asya kıtasında yer alan bir ülkedir. Pek çok ülkeyle kara bağlantısı bulunan ülke önemli ve stratejik bir konumda yer almaktadır. Ülke konumu itibari ile yüksek dağlı bölgelere ve ormanlara sahiptir. Ülkede ayrıca 4 mevsim yaşanmaktadır.

Afganistan hangi yarım kürede yer alır?

Afganistan'ın konum olarak nerede olduğu ve hangi yarım kürede yer aldığı da oldukça merak edilmektedir. Afganistan konum itibari ile kuzey yarım kürede yer alan bir ülkedir.