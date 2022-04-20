Afganistan Para Birimi: Afganistan’ın Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Sizlerde genel olarak ülkelerin para birimleri ve Türk Lirası karşısındaki dönüşümleri hakkında ilgiliyseniz Afganistan'ın para birimi için hazırladığımız bu içerik ilginizi çekebilir. Afganistan'ın para birim ile ilgili tüm detaylar yazımızda yer almaktadır.

Afganistan'ın Para Birimi ve Sembolü

Afganistan İslam Emirliği resmi adıyla anılan ülke tarih sahnesine pek çok saldırı ve savaş haberiyle çıkmaya devam ediyor. Çoğu kişinin sosyal mecralardan takip ettiği ülkede Taliban yönetimine kadar genellikle dolar kullanımı çok yüksek seviyelerde iken Taliban'ın yasaklarıyla birlikte farklı ülkelere ait para birimlerinin kullanımı yasaklanmıştır.

Ülkenin kendi para birimi ise Afgani isimli para birimidir. Afgan Afganisi olarak da anılan bu para birimi AFN uluslararası kod ile anılır. Afganistan para birimi sembolü olarak da Af ya da Afs kullanımı yaygındır.

Afgan Parası Kaç TL Eder?

Her ülkenin kendi ülke sınırları içerisinde kullandığı bir para biriminin olması oldukça olağandır. Bazı ülkeler gerek konumları gerek ticari faaliyetleri bakımından birden fazla para birimini kullansa da netice de ülke ile anılan kendi para birimi bulunur.

Afganistan'ın kendi para birimi olarak karşımıza Afgani çıkar. Bu para birimini farklı ülkelerin para birimleri ile dönüştürmek istersek günlük kurlardan faydalanmamız gerekir. Buna göre günümüz kuruyla Afgan parası kaç TL eder diye bakmak istersek borsa verilerinden yararlanmamız gerekir. AFN uluslararası koduyla tanınan Afgan afganisi Türk Lira karşılığı olarak 0,17 TL'dir. Bu değer 1 afgani için belirlenen miktardır.

Net bir para değeri ile örneklemek gerekirse 100 Türk Lirası 597,42 Afgan parası eder. Sizlerde para birimleri arasında değer dönüşümü yapmak istiyorsanız internet kaynaklarını ya da dönüştürme uygulamalarını kullanarak birkaç saniyede bu tarz dönüşümler yapabilirsiniz.