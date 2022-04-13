Afganistan’da Saat Kaç? Türkiye Afganistan Saat Farkı İle Kabil’de Şu An Saat Kaç?

Asya'nın kalbi olarak nitelendirilen Afganistan, yaklaşık 40 milyon nüfusa sahiptir. Farklı etnik yapıların yer aldığı bu ülkenin başkenti Kabil'dir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Afganistan'ın saat dilimi merak edilmiştir. Özellikle ülkeler arası yapılan yolculuklarda saat farkı esas alınmıştır. Bir ülkenin saat dilimi, başlangıç meridyenine olan uzaklığa bağlı olarak, ortak saat dikkate alınmıştır. Bu durumda başlangıç meridyenine eşit uzaklıkta olan iki ülke arasında saat farkı olmamıştır. Bunun aksine, farklı boylamlarda yer alan ülkelerin arasındaki saat farkı değişiklik gösterecektir. Afganistan ile farklı boylamlarda yer alan Türkiye'nin saat dilimi de bu doğrultuda değişiklik gösterir. Afganistan'da saat kaç sorusu da ortak saat dilimine bağlıdır.

Afganistan'da Saat Kaç?

Orta Asya'nın güneyinde yer alan Afganistan, yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip bir ülkedir. Başkenti Kabil, aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. Ülkenin başlangıç meridyenine göre konumu esas alınarak saat dilimi UTC+4:30'dur. Afganistan'da yıl boyunca eş güdümlü evrensel zaman, yani UTC olduğu için yaz saati uygulaması yoktur.

Afganistan Türkiye Saat Farkı

Farklı etnik kökenlerin yer aldığı Afganistan, Orta Asya'nın güneyinde yer alan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip bu ülkenin saat dilimi merak edilmiştir. Özellikle ülkeler arasındaki saat dilimi, başlangıç meridyenine olan uzaklığa bağlı olarak değişiklik gösterir.

Afganistan'ın Eşgüdümlü Evrensel Saati UTC+4:30'dur. Afganistan'ın batısında kalan Türkiye'nin sabit saat dilimi ise UTC+3'tür. Her iki ülke arası uzaklık ortalama 2939 kilometredir. Bundan bağımsız olarak Afganistan ile Türkiye arası saat farkı bir saat 30 dakikadır. Bu durumda Afganistan, Türkiye'nin 1 saat 30 dakika ilerisindedir.

Afganistan Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Orta Asya'da bulunan ülkelerden birisi olan Afganistan'ın, farklı boylamlarda yer alan ülkelerle arasındaki saat farkı değişiklik gösterecektir. Bir ülkenin saat dilimi, ortak bir başlangıç belirlenerek oluşturulmuştur.

Afganistan'ın evrensel saati, UTC+4:30'dur. Daha batıda kalan Türkiye'de ise evrensel saat UTC+3'tür. Her iki ülke arasında görülen saat farkı 1 saat 30 dakikadır. Türkiye'nin doğusunda kalan Afganistan, 1 saat 30 dakika ileridedir. Yani, Afganistan'da saat 4:30 olduğunda, Türkiye'de saat 3:00 olacaktır.