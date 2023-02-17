Afitap Ne Demek? Afitab Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Son zamanlarda oldukça popüler bir kullanıma sahip olduğu için afitap ne demek diye merak ediyor olabilirsiniz. Merakınızı gidermek adına bu konu hakkında araştırmamızı yaptık. Bununla beraber afitab ne demek onu da bulduk. Bunun yanı sıra içeriğimizde afitap cümle içinde kullanımı ile ilgili örnekler de vereceğiz. Aynı zamanda afitab-ı yekta ne demek sorusunu da cevaplandıracağız. Haberimizin devamını inerek afitap ne demek sorusuna ve ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.

Afitap Ne Demek?

Afitap kelimesi çok uzun yıllardan beri dilimizde olan bir kelime olmasına rağmen özellikle popüler şarkılarda yer almasıyla dikkatleri üzerine toplamış bir kelimedir. Bunun yanı sıra izlediğiniz bir televizyon programında, sosyal medyada yada okuduğunuz dergi, gazete, kitaplarda da görmüş yada duymuş olmanız muhtemeldir.

Bu kelime Pehlevice tāb veya tabişn "hararet, ışık" sözcüğünden türemiş olup Farsça'da āftāb "güneş, gün ışığı" sözcüğünden alıntıdır. Türkçeye ise afitap olarak geçmiştir. Aynı zamanda kız çocuğu ismi olarak da kullanılır. Anlamı ise şu şekildedir:

- Güneş

- Güneş ışığı, aydınlığı

- Güzel yüz

- Güzel dilber

Afitap kelimesi Osmanlıca 'da afitab olarak geçer. Anlamı ise şu şekildedir:

- Güneş

- Pek güzel

- Çok güzel yüz

Görüldüğü üzere anlamda bir değişiklik olmamakla beraber sadece yazımında ufak bir değişiklik vardır. Bu farklılık dillere özgü söyleniş ve yazım değişikliklerinden kaynaklanmaktadır.

Afitab-ı Yekta Ne Demek?

Yekta, Farsça kökenli bir kelime olup

- Bir eşi daha olmayan

- Eşi olmayan

- Eşi bulunmayan

- Eşsiz

- Biricik

- Tek

Anlamlarına gelmektedir.

Bu durumda afitab-ı yekta kelimesinin anlamı eşsiz güzellik olur.

Afitap Cümle İçinde Kullanımı

- Kelebek mum ışığını afitap zanneder.

- Afitap uzaklaşırken bana acıyarak bakıyor.

- Öyle ki güneş onun yüzünün ışığından afitap almış gider.

- Afitap beni çok seviyor.

- Afitap tutuldu şu an, adeta kıskanır seni .Adına şiirler yazdığım bulut, ıslatır beni.

- Mecliste bir afitap gibi bir nev-civan gerek.

- Patlama adete gökyüzünde afitap etkisi yarattı.

- Afitap yarası, yüreğimde zehirli bir sarmaşıktır.

- Afitap vurmuş gözlerine.

- Çiçekler afitap ister, ben de seni.

- Karların yok alması bir afitaba bakar.

- Gecenin en karanlık ve ebedi göründüğü zaman, afitaba en yakın zamandır.

- Afitap gibi parlayan gözlerinde, kendimi buldum.

- Senin yüreğinde unutulmuş bir afitap var. Bir gün hatırlanması dileğiyle...