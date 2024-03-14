Afrika kıtası, doğal afetlere maruz kalma riski yüksek olan bir bölgedir. Bu nedenle, afet yönetimi ve hazırlık önlemleri büyük önem taşır. Afrika ülkeleri, afetlerde oluşan can ve mal kayıplarında sonra afetlere karşı hazırlıklı olmak, erken uyarı sistemlerini geliştirmek ve toplumları eğitmek için çaba sarf etmektedir. Afrika kıtasının doğu bölümünde hangi doğal afet daha etkilidir ve daha çoktur gibi sorular bu bölgenin insanının neye göre önlem alması gerektiği hakkında değerli bilgiler verir.

Afrika Kıtasının Doğu Bölümünde Hangi Doğal Afet Daha Etkilidir ve Daha Çoktur?

Afrika kıtasının doğu bölümünde etkili olan doğal afetleri inceleyecek olursak eğer;