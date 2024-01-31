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Giriş Tarihi: 31.1.2024 09:37 Son Güncelleme: 31.1.2024 09:37

Afrika’da Bir Ülke Bulmaca Cevabı - 5, 6, 7, 8 Harfli Afrika Ülkeleri

Afrika, Dünya'nın en büyük ikinci kıtasıdır. Yaklaşık 30.065.000 km²lik alanı ile dünya topraklarının %20,4'ünü kapsamaktadır. 1.340.598.000 kişi yani Dünya nüfusunun %16.72'sini barındırmaktadır. Afrika’da bir ülke bulmaca cevabı çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir ve Bu ülkeleri bulmacalarda kullanırken, harf sınırlarını ve ülkenin doğru adını göz önünde bulundurulduğundan emin olunması gerekir. Bu nedenle 5, 6, 7, 8 harfli Afrika ülkeleri hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir.

Afrika’da Bir Ülke Bulmaca Cevabı - 5, 6, 7, 8 Harfli Afrika Ülkeleri

Afrika, zengin bir kültürel ve tarihi mirasa sahip bir kıtadır. Dünyanın en eski medeniyetlerinden bazıları Afrika'da ortaya çıkmıştır. Afrika, aynı zamanda, doğal güzellikleri ile de ünlüdür. Örnek verecek olursak, Kilimanjaro Dağı, Afrika'nın en yüksek dağı ve dünyanın en yüksek üçüncü dağıdır. Afrika'da bir ülke bulmaca cevabı bu doğal güzelliklerin içinde bulunduğu ülkeleri gösterir. Bu nedenle 5, 6, 7, 8 harfli Afrika ülkeleri dünyanın en büyük kıtası olması nedeni ile oldukça fazladır.

Afrika'da Bir Ülke Bulmaca Cevabı

Afrika, coğrafi olarak şu şekilde bölgelere ayrılır:

  • Kuzey Afrika: Mısır, Libya, Cezayir, Tunus, Fas ve Sudan

  • Batı Afrika: Senegal, Gambiya, Moritanya, Gine-Bissau, Gine, Sierra Leone, Liberya, Fildişi Sahili, Burkina Faso, Mali, Nijer, Benin, Togo ve Gana

  • Orta Afrika: Çad, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Ekvator Ginesi ve São Tomé ve Príncipe

  • Doğu Afrika: Somali, Etiyopya, Eritre, Cibuti, Kenya, Uganda, Tanzanya, Ruanda, Burundi ve Güney Sudan

  • Güney Afrika: Güney Afrika, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Namibya, Zambiya, Zimbabve, Mozambik ve Madagaskar

5, 6, 7, 8 Harfli Afrika Ülkeleri

Afrika, kuzeyde Akdeniz, kuzeydoğuda Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz, doğu ve güneydoğuda Hint Okyanusu ve batıda Atlas Okyanusu tarafından sınırlandırılır. Madagaskar'ı ve çeşitli takımadaları bünyesinde barındırır. Kıtada 54 adet diplomatik olarak tanınmış bağımsız devlet, dokuz bölge ve 3 adet de sınırlı tanınmış devlet bulunur.

5, 6, 7, 8 Harfli Afrika Ülkelerini bulmacalar için şu şekilde sıralayabiliriz:

  • 5 Harfli Afrika Ülkeleri: Libya, Kenya

  • 6 Harfli Afrika Ülkeleri: Angola, Uganda, Rwanda

  • 7 Harfli Afrika Ülkeleri: Lesotho, Eritrea, Burundi

  • 8 Harfli Afrika Ülkeleri: Zimbabwe, Botswana, Senegal

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Afrika’da Bir Ülke Bulmaca Cevabı - 5, 6, 7, 8 Harfli Afrika Ülkeleri
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