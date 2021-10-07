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Giriş Tarihi: 7.10.2021 09:45 Son Güncelleme: 7.10.2021 09:45

Afrika Ülkeleri - Afrika Kıtası'nda Hangi Ülkeler Var?

Afrika Ülkeleri - Afrika Kıtası’nda Hangi Ülkeler Var?

Dünya üzerinde toplamda yedi kıta bulunmaktadır. Bu yedi kıtadan birisi de Afrika kıtasıdır. Dünya üzerinde nüfus yoğunluğu en yüksek olan ülkeler arasında ikinci olan Afrika’da kaç ülke var sorusu ise pek çok kişinin araştırmalarına konu olmaktadır. Yazımızın devamında sizlere Afrika kıtasındaki ülke sayısı ve isimleri hakkında bilgi vermeye çalıştık.

Afrika kıtası gerek iklim çeşitliliği gerek de kültürel miras bakımından dünya üzerindeki en öneli kıtalardan birisidir. Afrika kıtasında dünya nüfusunun büyük bir kısmı bulunmaktadır ve nüfusun çoğunluğu gençlerden oluşmaktadır.

AFRİKA'DA KAÇ ÜLKE VAR?

Nüfus yoğunluğu ve yüz ölçümü ile dünya üzerinde bulunan en büyük ikinci kıta olan Afrika, bu kıtanın üzerinde olarak ele alınan adalar ile toplam 30.370.000 kilometrekarelik alana sahiptir. Afrika'nın nüfusu 1 milyar kişidir. Dünya üzerindeki nüfusun %15'i Afrika'da bulunmaktadır.

Afrika'nın güneyinde Hint Okyanusu bulunmaktadır. Doğuda Kızıldeniz, kuzeyde Akdeniz ve batıda Atlas Okyanusu ile çevrelenen Afrika kıtası Madagaskar dahil olmak üzere farklı takım adaları da içinde bulundurmaktadır.

Afrika kıtası genç nüfus yoğunluğu en fazla olan kıtadır. Afrika kıtasının nüfus olarak bakıldığında en büyük ülkesi Nijerya iken yüz ölçümü olarak en büyük olan ülke Cezayir'dir. Afrika kültürel açıdan da büyük bir yoğunluğa sahiptir ve dünya üzerinde iki iklim kuşağında da bulunan tek kıtadır.

Afrika üzerinde üç adet sınırlı tanınmış devlet ve elli dört adet diplomatik sahada tanınmış devlet bulunmaktadır. Afrika'daki ülke sayısı toplamda 58'dir.

AFRİKA'DAKİ ÜLKELERİN İSİMLERİ

Afrika kıtasında bulunan ülkeler arasından iki tanesi birleşmiş milletler tarafından tanınmamaktadırlar. Bu iki devletin isimleri Somaliland ve Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'dir. Afrika'daki ülke isimleri şunlardır:

  • Burundi
  • Komor Adaları
  • Mozambik
  • Mayotte
  • Cibuti
  • Eritre
  • Etiyopya
  • Kenya
  • Madagascar
  • Uganda
  • Zambiya
  • Zimbabwe
  • Tanzanya
  • Somali
  • Seyşeller
  • Ruanda
  • Mauritus
  • Malavi
  • Güney Afrika
  • Lesoto
  • Svaziland
  • Namibya
  • Botsvana
  • Benin
  • Burkina Faso
  • Fildişi Sahili
  • Yeşil Burun Adaları
  • Gambiya
  • Gana
  • Liberya
  • Mali
  • Moritanya
  • Nijerya
  • Senegal
  • Sierra Leano
  • Togo
  • Gine
  • Angola
  • Kamerun
  • Çad
  • Gabon
  • Ekvator Ginesi
  • Sao Tome
  • Çad
  • Orta Afrika Cumhuriyeti
  • Fas
  • Mısır
  • Tunus
  • Libya
  • Cezayir
  • Sudan

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Afrika Ülkeleri - Afrika Kıtası'nda Hangi Ülkeler Var?
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