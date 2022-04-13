Afrika’da Saat Kaç? Türkiye Afrika Saat Farkı İle Lagos’ta Şu An Saat Kaç?

Afrika dünya üzerindeki en büyük ikinci kıta olarak bilinir. Kıta genç nüfus bakımından ise dünya da ilk sırada gelir. Çok büyük bir kıta olduğu için Türkiye ile arasında da zaman farkı oluşabiliyor. Güney Afrika ile Türkiye saati arasında 1 saatlik fark vardır. Yani Güney Afrika Türkiye'den bir saat geridedir. Türkiye Afrika saat farkı ile Lagos'ta şu an saat kaç sorusunun yanıtını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Afrika'da Saat Kaç?

Afrika'da saat farkı Türkiye'den Afrika'ya gitmek isteyen kişilerin önem vermesi gereken bir konudur. Bu saat farkları Afrika ülkelerine göre de farklılık gösteriyor. Nijerya'nın başkenti Lagos ile Türkiye saati arasındaki fark 1 saatten daha fazladır.

Afrika Türkiye Saat Farkı

Güney Afrika ile Türkiye arasında yaklaşık 1 saatlik fark bulunurken Batı Afrika ülkelerinden birisi olan Nijerya arasında yaklaşık olarak 2 saatlik zaman farkı bulunur.

Nijerya'nın başkenti Lagos Batı Afrika'nın en hızlı gelişme gösteren şehirleri arasındadır. Lagos, İkoyi, İddo ve Victoria adı verilen bataklık adaları bulunur. Bu adaları birbirine bağlayan birçok köprü vardır.

Afrika Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Afrika ve Türkiye arasında 1 saatlik zaman farkı bulunuyor. Güney Afrika'da saat 09:00'ken Türkiye'de saat 10:00'dur. Fakat Batı Afrika ülkelerinde bu zaman kavramı farklılık gösterebilir. Çünkü Afrika kıtası oldukça büyük bir yüzölçümüne sahiptir.

Türkiye Afrika Saat Farkı ile Lagos'ta Şu An Saat Kaç?

Türkiye Afrika saati ile Lagos'taki saati hesaplamak isterseniz iki ülke arasındaki saat farkını bilmeniz gerekir. Lagos ile Türkiye arasında 2 saatlik bir zaman farkı bulunur. Lagos Türkiye'den iki saat geridedir. Lagos saatini hesaplamak için Türkiye saatinden 2 saatlik farkı çıkarmanız yeterlidir.