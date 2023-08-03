Afrodisias Antik Kenti Nerede? Afrodisias Antik Kenti Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Afrodisias Antik Kenti nerede ve hangi şehirde baktığımızda, antik kentlerin varlığı ile zengin Ege Bölgesi'nde Aydın ilimize gideriz. Gerek sahip olduğu coğrafi koşullar, gerekse uygun iklim koşulları, burada farklı yerleşim yerleri oluşturmuştur. Bunlar arasında yer alan Afrodisias Antik Kenti ne zaman inşa edildi, baktığımızda MÖ 5 bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Hangi medeniyete ait olduğu ise kaynaklarda Roma Dönemi'nden Helenistik Dönem'e kadar dayanmaktadır.

Afrodisias Antik Kenti

Afrodisias Antik Kenti, Ege'de Menderes Irmağı'nın kollarından biri olan Dandalaz Çayı'nın, oluşturduğu alüvyon toprak zenginliği gösteren bereketli topraklar üzerinde yer almaktadır. İçinde yer aldığı coğrafi bölgenin bereketi ve nehrin sağladığı imkânlardan dolayı Afrodisias Antik Kenti zengin bir kent olarak tarihte kendisinden söz ettirmektedir. Bölgenin doğal yapısında olan ve kuzeyinde yer alan Babadağ eteklerindeki mermer ocakları kente tarih boyunca ilgiyi de arttırmıştır.

Yerleşim tarihine bakıldığında MÖ 5 bin yıl öncesine kadar dayanırken MÖ 6 binli yıllarda küçük bir köy olarak görünüyordu. MÖ 2. yüzyılda ise kent daha da kalabalıklaşarak bir polis statüsü(kent devleti) kazanmıştır. MÖ 1.yüzyılda Roma İmparatorluğu ile yakın ilişkiler kurarak Roma İmparatorluğu tarafından koruma altına alınmış, daha sonra Roma Senatosu tarafından da 39 yıl vergi muafiyeti ve özerklik gibi ayrıcalıklara tabi tutulmuştur. Roma İmparatorluğu ile kurduğu yakın ilişki boyunca gelişerek büyümeye devam etmiştir. Bölgede yer alan mermer ocakları dünyaca ünlü olan heykeltıraşlar yetiştirirken yapılan eserlerin günümüze kadar da korunarak gelmesini sağlamıştır.

Afrodisias Antik Kenti Nerede?

Büyük imparatorluklarla kurduğu ilişkiler boyunca fikir ve değer alışverişinde bulunurken kendi bünyesine kattığı bu değerler ile Afrodisias Antik Kenti, kendini kültürel zenginlikte daha da öne çıkarmıştır. Özellikle mermer ocaklarının kente çok yakın olması mermer heykel sanatını geliştirirken kaliteli bir üretim merkezi haline gelmesini sağlamıştır. Kentin adını aldığı Aprodithe kutsal alanları ve Aprodithe kültü de Akdeniz Havzası'nda geniş bir alan kaplayarak burayı kültürel açıdan çok fazla etkilemiştir. Kültürel ve tarih, özelliklerin hepsini bünyesinde toplayan Afrodisias Antik Kenti, yaklaşık olarak 2-3 km kuzeydoğusunda olan mermer ocakları ile 2017 yılında Dünya Miras Listesi'nde koruma altına alınmıştır.

Afrodisias Antik Kenti, Ege'nin incisi olan Aydın'da Karacasu ilçesinde Geyre Mahallesi sınırları içinde yer almaktadır. Bölgeden geçen Menderes(Meander) Irmağı'nın kollarından biri olan Dandalaz(Morsynus) Çayı'nın olduğu bereketli topraklar üzerinde denizden yaklaşık olarak 600 metre yükseklikte olan bir plato üzerinde yer almaktadır.

Afrodisias Antik Kenti Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Afrodisias Antik Kentinde alanlardan toplanan küçük objeler burada yer alan Afrodisias Antik Kenti Müzesinde saklanarak sergilenmektedir. Saat 10'da açılan müzeye giriş ücreti 150 TL'dir. Bu müze Afrodisias Antik Kenti ören yeri ile iç içedir. Afrodisias Antik Kenti gezmek için bölgeye ulaştığınızda içinde olan müzesi de gezebilirsiniz. Karacasu minibüsleri ile ulaşabileceğiniz gibi özel araçla da ulaşabilirsiniz.

Afrodisias Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Aşk ve Güzellik tanrıçası olan Aprodithe'ye adanan Afrodisias Antik Kenti, tarihte aşkın ve güzelliğin buluşma noktası olarak nitelen dirilmektedir. Anıt yapıları çok iyi korunan antik kent, 2017 yılında UNESCO Dünya Miras listesinde koruma altına alınırken her yıl binlerce turisti de ağırlamaktadır. Afrodisias'taki antik kalıntılar,1961 ve 1990 yılları arasında arkeolog Kenan Tevfik Erin'in çalışmaları ile gün ışığına çıkmıştır. Bölgede yer alan Aprodithe kültü bölgeyi özel bir alan haline getirirken çok yakınında olan zengin mermer ocakları ise bölgenin heykelcilik başta olmak üzere mermer ticareti ile de tanınıp gelişmesini sağlamıştır. Zengin mermer varlığından ötürü burada açılan heykelcilik okulları da bölgeye ayrı bir özel nitelik kazandırmıştır.

Açılış ve kapanış saatleri 08.30 ile 19.00 saatleri arasında olan Afrodisias Antik Kenti'nin gişe kapanış saati ise 18.30 olarak belirlenmiştir. Kapalı günü olmayan Afrodisias Antik Kenti her gün açık durumdadır. Giriş ücreti ise Afrodisias Antik Kenti'ne 150 TL olarak belirlenmiştir.