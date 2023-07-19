Afşin Elbistan Termik Santrali Ne İle Çalışır? Afşin Elbistan Termik Santralinin Enerji Kaynağı Nedir?

Afşin Elbistan Termik Santrali kurulduğu günden bu yana ülkemizin önemli ölçüde elektrik ihtiyacına katkı sağlayan bir tesistir. Yıllık ürettiği elektrik enerji miktarı hayli fazla olan bu santral kullandığı yakıt ve çalışma yöntemleri bakımından vatandaşlar tarafından ilgi görmektedir. Hakkında fikir sahibi olmak isteyen bireyler Afşin Elbistan Termik Santralinde yakıt olarak kullanılan şey ne sorusunun yanıtlarını aramaktadır. Bu konuda yaptığımız araştırmalar neticesinde Afşin Elbistan Termik Santralinin ne ile çalıştığını bulup, yazımızda yer verdik.

Afşin Elbistan Termik Santrali Hangi Kaynakla Çalışır?

Termik santral; yenilemez enerji kaynaklarının yanarak yüksek basınç oluşturup mekanik elektriğe ardından elektrik enerjisine dönüştüren, yaygın olarak kullanılan üretim sistemlerinden birisidir. Termik santraller doğal gaz, kömür ve petrol gibi türlü fosil yakıtlar ile çalışmaktadır. Ülkemizde de enerji ihtiyacını karşılamak üzere işletilen birçok termik santral mevcuttur. Kahramanmaraş ilimizin Afşin İlçesinde yer alan, Afşin Elbistan Termik Santrali ülkemizin en büyük sekizinci santralidir. Bulunduğu ilde de ikinci en büyük termik santral olan Afşin Elbistan Termik Santralinin yapım aşaması 1975 yılında başlamış olup 1987 yılında işletmeye hazır hala gelmiştir. Toplamda 120 kilometrekarelik bir alanda yer alan santralin 4 adet ünitesi vardır, bu ünitelerin her biri 360 megawat güce sahiptir. Bulunduğu şehir Kahramanmaraş ve bazı civar illerin elektrik enerjisi ihtiyacını büyük oranda gidermektedir. Afşin Elbistan Termik Santralinin enerji kaynağı ise linyit kömürdür. Santral kurulurken Afşin ilçesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık olarak 550 milyon ton linyit kömür rezervinin kullanılarak, civarda artan enerji ihtiyacını karşılamak hedeflenmiştir.