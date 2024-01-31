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Giriş Tarihi: 31.1.2024 10:19 Son Güncelleme: 31.1.2024 10:19

Afyon Plaka Kodu Nedir? Afyon İl Plakası Kaçtır?

Türkiye’de toplam 81 il bulunuyor. Her ilin kendisine özgü plaka kodu bulunuyor. Türkiye’de bu plaka kodları 01’den başlayıp 81’e kadar gidiyor. Üstelik bu kodlar alfabetik olarak sıralanıyor. Sonradan eklenen şehirlerse alfabetik sıralamanın dışında kalıyor. Gün içerisinde trafikte ya da seyahat ederken Afyon plaka koduyla karşılaşmak mümkün. Bu plakayı tanımak için Afyon plaka kodu nedir, Afyon il plakası kaçtır gibi soruların yanıtlarının bilinmesi gerekir.

Afyon Plaka Kodu Nedir? Afyon İl Plakası Kaçtır?

Kaymağı ile meşhur olan Afyon ilinin kendine ait plaka numarası bulunur. Ayrıca ilin yanı sıra ilçelerin de kendine has plaka kodları bulunur. Bu nedenle pek çok insan plakaları merak eder. Afyon da en sık merak edilen illerden biridir. Afyon plaka kodu nedir, Afyon il plakası kaçtır gibi soruların yanıtı bu nedenle önem kazanır.

Afyon İl Plakası Kaçtır?

Afyon ili, alfabetik sıralamada 3. sırada yer alır. Bu nedenle de şehrin plaka kodu 03 olarak bilinir. Bu duruma ek olarak; plakada yer alan 03 kodunun hemen sağındaki harfler, o aracın Afyon'un hangi ilçesinden çıktığının anlaşılabilmesini sağlar. Toplamda 18 ilçesi bulunan Afyon'un, Merkez ilçesiyle birlikte 9 ilçesinin kendisine özel plaka kodu bulunur. Bu ilçelerin plaka kodlarından bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Afyonkarahisar Merkez ilçesine özel olan plaka kodları:

  • 03 AC 001 - 03 AZ 999 - 03 EA 001 - 03 EZ 999 - 03 DZ 999 - 03 DA 001 - 03 M 0001 - 03 S 3000
  • 03 M 6901 - 03 M 3000 - 03 M 8201 - 03 M 7250 - 03 MZ 999 - 03 S 6901 - 03 S 8800 - 03 M 9100
  • 03 MA 001 - 03 S 0001 - 03 S 7250 - 03 S 8501 - 03 S 8801 - 03 S 9100 - 03 T 6901 - 03 T 7250 -03 T 8201 - 03 UA 001 - 03 T 9100 - 03 UZ 999 - 03 Y 8501 - 03 Y 0001 - 03 Y 3000 - 03 Y 9000

Afyonkarahisar Dinar ilçesine özel olan plaka kodları:

  • 03 F 0001 - 03 FA 001 - 03 F 9999 - 03 FZ 999 - 03 M 3001 - 03 M 3800 - 03 S 3001 - 03 S 3800
  • 03 T 3001 - 03 T 3800 -03 Y 3001 - 03 Y 3800

Afyonkarahisar Dazkırı ilçesine özel olan plaka kodları:

  • 03 M 6301 - 03 M 9400 - 03 M 6600 - 03 M 7901 - 03 M 8200 - 03 M 9101 - 03 NA 001
  • 03 NZ 999 - 03 S 7901 - 03 S 8200 - 03 S 6600 - 03 S 9101 - 03 S 9400 - 03 S 6301
  • 03 T 6301 - 03 T 8200 - 03 T 6600 - 03 T 7901- 03 T 9101 - 03 T 9400 - 03 Y 6301
  • 03 Y 6600 - 03 Y 9101 - 03 Y 9400

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Afyon Plaka Kodu Nedir? Afyon İl Plakası Kaçtır?
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