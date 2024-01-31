Afyon Plaka Kodu Nedir? Afyon İl Plakası Kaçtır?

Kaymağı ile meşhur olan Afyon ilinin kendine ait plaka numarası bulunur. Ayrıca ilin yanı sıra ilçelerin de kendine has plaka kodları bulunur. Bu nedenle pek çok insan plakaları merak eder. Afyon da en sık merak edilen illerden biridir. Afyon plaka kodu nedir, Afyon il plakası kaçtır gibi soruların yanıtı bu nedenle önem kazanır.

Afyon İl Plakası Kaçtır?

Afyon ili, alfabetik sıralamada 3. sırada yer alır. Bu nedenle de şehrin plaka kodu 03 olarak bilinir. Bu duruma ek olarak; plakada yer alan 03 kodunun hemen sağındaki harfler, o aracın Afyon'un hangi ilçesinden çıktığının anlaşılabilmesini sağlar. Toplamda 18 ilçesi bulunan Afyon'un, Merkez ilçesiyle birlikte 9 ilçesinin kendisine özel plaka kodu bulunur. Bu ilçelerin plaka kodlarından bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Afyonkarahisar Merkez ilçesine özel olan plaka kodları:

03 AC 001 - 03 AZ 999 - 03 EA 001 - 03 EZ 999 - 03 DZ 999 - 03 DA 001 - 03 M 0001 - 03 S 3000

03 M 6901 - 03 M 3000 - 03 M 8201 - 03 M 7250 - 03 MZ 999 - 03 S 6901 - 03 S 8800 - 03 M 9100

03 MA 001 - 03 S 0001 - 03 S 7250 - 03 S 8501 - 03 S 8801 - 03 S 9100 - 03 T 6901 - 03 T 7250 -03 T 8201 - 03 UA 001 - 03 T 9100 - 03 UZ 999 - 03 Y 8501 - 03 Y 0001 - 03 Y 3000 - 03 Y 9000

Afyonkarahisar Dinar ilçesine özel olan plaka kodları:

03 F 0001 - 03 FA 001 - 03 F 9999 - 03 FZ 999 - 03 M 3001 - 03 M 3800 - 03 S 3001 - 03 S 3800

03 T 3001 - 03 T 3800 -03 Y 3001 - 03 Y 3800

Afyonkarahisar Dazkırı ilçesine özel olan plaka kodları: