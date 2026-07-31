Afyon’da tarih, bilim ve teknoloji aynı kampüste

Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarından biri olan Kocatepe'nin bulunduğu Afyonkarahisar'da eğitim veren Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), köklü akademik geçmişini geleceğin ihtiyaçlarına uygun eğitim anlayışıyla birleştiriyor. 1992 yılında kurulan üniversite bugün 13 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul ve 14 meslek yüksekokulu ile faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 29 bin öğrencinin eğitim gördüğü üniversitede 74 lisans, 78 ön lisans ve 154 lisansüstü program bulunurken, bugüne kadar 190 bine yakın mezun iş hayatına kazandırıldı. Veterinerlikten hukuka, mühendislikten turizme kadar birçok alanda eğitim veren üniversite, öğrenci merkezli yaklaşımı ve kalite odaklı çalışmalarıyla Türkiye'nin seçkin yükseköğretim kurumları arasında yer almayı hedefliyor.

NİTELİKLİ GELİŞİM ODAKLI DÖNÜŞÜM

Üniversitenin son yıllardaki dönüşüm sürecini değerlendiren Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakaş, 2019 yılından itibaren stratejik planların "niteliksel gelişim" anlayışı doğrultusunda yeniden şekillendirildiğini belirtiyor. Bu kapsamda veterinerlik, turizm ve mühendislik alanları üniversitenin öncelikli gelişim alanları olarak belirlendi. Karakaş, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin uluslararası standartlarda araştırmalar yürüten, köklü kurum kültürüne sahip ve Türkiye'nin kalkınma hedeflerine doğrudan katkı sunan bir yükseköğretim kurumu olduğunu ifade ediyor.

TURİZM VE GASTRONOMİDE İDDİALI

UNESCO tarafından "Gastronomi Şehri" ilan edilen Afyonkarahisar'ın bu başarısında AKÜ Turizm Fakültesi de önemli rol üstleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YÖK iş birliği kapsamında pilot fakülte olarak seçilen kurum, yeni açılan Turizm ve Gastronomi Yönetimi programlarıyla eğitim ağını genişletirken, yeni dönemde eğitim dilini yüzde 100 İngilizceye dönüştürmeye hazırlanıyor. TURAK tarafından tüm bölümleri akredite edilen fakülte, bölgenin güçlü termal turizm potansiyeline nitelikli yönetici ve uzman yetiştiriyor.

HAYVANCILIĞIN UYGULAMA MERKEZİ

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren Veteriner Fakültesi, güçlü uygulama altyapısıyla öne çıkıyor. Türkiye'nin en büyük hayvan hastanelerinden biri olan ve 7 bin metrekareyi aşan Kocatepe Hayvan Hastanesi'nde öğrenciler teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürme fırsatı buluyor. Yaklaşık 2 milyon metrekarelik Uygulama ve Araştırma Çiftliği ise öğrencilere üretim süreçlerini yerinde öğrenme ve uygulamalı eğitim alma imkanı sunuyor.

ULUSLARARASI AĞINI GENİŞLETİYOR

Afyon Kocatepe Üniversitesi uluslararasılaşma çalışmalarını da sürdürüyor. Üniversite, 289 uluslararası üniversiteyle iş birliği yürütüyor, Avrupa, Asya ve Afrika'daki kurumlarla ortak projeler geliştiriyor. Erasmus+ kapsamında son üç yılda yaklaşık 1000 öğrenci yurt dışı deneyimi kazanırken, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) ve Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜ- NİB) üyelikleri de üniversitenin uluslararası görünürlüğünü destekliyor.

AKTİF, ÇEVRECİ, ENGELSİZ KAMPÜS

Üniversitede eğitim yalnızca derslerle sınırlı kalmıyor. 116 öğrenci kulüp ve topluluğu bilimden sanata, teknolojiden spora, girişimcilikten sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir faaliyet alanı sunuyor. Kulüp ve Topluluk Merkezi, atölyeler ve çalışma alanları sayesinde öğrenciler kendi projelerini geliştirme, takım çalışması ve liderlik becerilerini güçlendirme fırsatı yakalıyor. AKÜ, sürdürülebilir kampüs anlayışıyla da dikkat çekiyor. Yaklaşık 220 bin metrekarelik kampüs alanı jeotermal enerjiyle ısıtılırken, üniversite Spor Dostu Kampüs unvanı, GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması başarısı, ANS kapsamında Engelsiz Üniversite ve 30 engelsiz bina uygulamaları, Güneş Enerji Santrali, Sıfır Atık Belgesi ile TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi gibi birçok çevre ve sürdürülebilirlik başarısına sahip bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör