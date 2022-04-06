Afyonkarahisar İlçeleri: Afyonkarahisar İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye'nin 81 ilinden biri olan Afyonkarahisar, bulunduğu konum itibariyle geçit noktasıdır. İç Anadolu'dan gelenleri Ege'ye bağlar. Çevresinde Eskişehir, Konya, Isparta, Denizli, Uşak ve Kütahya illeri vardır. Bu yüzden tüm yolların birleştiği kavşak noktası diyebiliriz. Afyonkarahisar ilçeleri, ilçelerin nüfusu ve haritası hakkında işte detaylar…
Afyonkarahisar ilinin nüfusu TÜİK raporuna göre 744.179 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun %78,07'ü şehirlerde yaşadığı tespit edilmiştir. Afyonkarahisar ilinin yüzölçümü 14.016 km2 olup ilde km2'ye 53 kişi düşmektedir. İlde yıllık nüfus artış oranı% 0,99 olup nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler; Emirdağ %7,11, Kızılören -%4,76 olarak hesaplanmıştır. TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 18 İlçe, 60 belediye, bu belediyelerde 448 mahalle ve ayrıca 420 köy vardır.
|
İlçe
|
Nüfus
|
Nüfus
|
Nüfus
|
2020
|
2021
|
Artışı%
|
Başmakçı
|
9.617
|
9.536
|
-0,84
|
Bayat
|
7.573
|
7.687
|
1,51
|
Bolvadin
|
45.133
|
45.944
|
1,8
|
Çay
|
31.174
|
30.777
|
-1,27
|
Çobanlar
|
14.355
|
14.131
|
-1,56
|
Dazkırı
|
11.397
|
11.364
|
-0,29
|
Dinar
|
47.516
|
47.378
|
-0,29
|
Emirdağ
|
39.518
|
42.327
|
7,11
|
Evciler
|
7.311
|
7.183
|
-1,75
|
Hocalar
|
9.245
|
9.035
|
-2,27
|
İhsaniye
|
27.807
|
27.455
|
-1,27
|
İscehisar
|
25.043
|
24.999
|
-0,18
|
Kızılören
|
2.269
|
2.161
|
-4,76
|
Merkez
|
313.063
|
319.574
|
2,08
|
Sandıklı
|
55.252
|
55.210
|
-0,08
|
Sinanpaşa
|
39.432
|
38.830
|
-1,53
|
Sultandağı
|
14.517
|
14.279
|
-1,64
|
Şuhut
|
36.690
|
36.309
|
-1,04
|
Afyonkarahisar
|
736.912
|
744.179
|
0,99
Afyonkarahisar ilçeleri şu şekildedir:
Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Sandıklı, Dinar ve Bolvadin'dir. Kızılören nüfus bakımından en küçük ilçesidir. Afyonkarahisar'da toplamda 420 köy bulunmaktadır.
Sandıklı ilçesi, Ege bölgesinin İç Batı Anadolu bölümünde yer alır. Antalya-Ankara kara yolu üzerinde bulunur. İlçe, doğusundaki Kumalar Dağı eteği vardır. Sandıklı'nın dört bir yanı dağlarla çevrilidir. Sadece Sandıklı'da yetişen Sideritis akmanii bitkisi bulunmaktadır. İlçenin nüfusu 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 55.252'dir.
Dinar ilçesi ismini Orta Asya'dan gelen Türk Göçleri sırasında bölgeye yerleşen Kitiş Bey'in oğlu Dinar Bey'den almıştır. Eski ismi ise Geyikler olarak bilinir. Türkiye'nin karayolları için çok önemli bir konuma sahiptir. İç Anadolu Bölgesi'ni Ege'ye bağlamakta ve Akdeniz'i de Marmara'ya bağlayan yoldur. 1 Ekim 1995 tarihinde meydana gelen depremde ilçe ağır hasar almıştır ve bu yüzden başka illere göç başlayarak ilçe nüfusu giderek azalmıştır.
Bolvadin ilçesi, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olma özelliğine sahiptir. 10.000 yıllık geçmişi olduğu düşünülmektedir. Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu kesiminde yer alır. İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan kilit noktada olduğu için ulaşım açısından büyük önem taşımaktadır.