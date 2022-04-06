Afyonkarahisar İlçeleri: Afyonkarahisar İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye'nin 81 ilinden biri olan Afyonkarahisar, bulunduğu konum itibariyle geçit noktasıdır. İç Anadolu'dan gelenleri Ege'ye bağlar. Çevresinde Eskişehir, Konya, Isparta, Denizli, Uşak ve Kütahya illeri vardır. Bu yüzden tüm yolların birleştiği kavşak noktası diyebiliriz. Afyonkarahisar ilçeleri, ilçelerin nüfusu ve haritası hakkında işte detaylar…

AFYONKARAHİSAR NÜFUS

Afyonkarahisar ilinin nüfusu TÜİK raporuna göre 744.179 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun %78,07'ü şehirlerde yaşadığı tespit edilmiştir. Afyonkarahisar ilinin yüzölçümü 14.016 km2 olup ilde km2'ye 53 kişi düşmektedir. İlde yıllık nüfus artış oranı% 0,99 olup nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler; Emirdağ %7,11, Kızılören -%4,76 olarak hesaplanmıştır. TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 18 İlçe, 60 belediye, bu belediyelerde 448 mahalle ve ayrıca 420 köy vardır.

İlçe Nüfus Nüfus Nüfus 2020 2021 Artışı% Başmakçı 9.617 9.536 -0,84 Bayat 7.573 7.687 1,51 Bolvadin 45.133 45.944 1,8 Çay 31.174 30.777 -1,27 Çobanlar 14.355 14.131 -1,56 Dazkırı 11.397 11.364 -0,29 Dinar 47.516 47.378 -0,29 Emirdağ 39.518 42.327 7,11 Evciler 7.311 7.183 -1,75 Hocalar 9.245 9.035 -2,27 İhsaniye 27.807 27.455 -1,27 İscehisar 25.043 24.999 -0,18 Kızılören 2.269 2.161 -4,76 Merkez 313.063 319.574 2,08 Sandıklı 55.252 55.210 -0,08 Sinanpaşa 39.432 38.830 -1,53 Sultandağı 14.517 14.279 -1,64 Şuhut 36.690 36.309 -1,04 Afyonkarahisar 736.912 744.179 0,99

AFYONKARAHİSAR'IN İLÇELERİ

Afyonkarahisar ilçeleri şu şekildedir:

Başmakçı

Bayat

Bolvadin

Çay

Çobanlar

Dazkırı

Dinar

Emirdağ‎

Evciler‎

Hocalar

İhsaniye‎

İscehisar

Kızılören‎

Sandıklı‎

Sinanpaşa

Sultandağı

Şuhut

AFYONKARAHİSAR MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Sandıklı, Dinar ve Bolvadin'dir. Kızılören nüfus bakımından en küçük ilçesidir. Afyonkarahisar'da toplamda 420 köy bulunmaktadır.

SANDIKLI

Sandıklı ilçesi, Ege bölgesinin İç Batı Anadolu bölümünde yer alır. Antalya-Ankara kara yolu üzerinde bulunur. İlçe, doğusundaki Kumalar Dağı eteği vardır. Sandıklı'nın dört bir yanı dağlarla çevrilidir. Sadece Sandıklı'da yetişen Sideritis akmanii bitkisi bulunmaktadır. İlçenin nüfusu 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 55.252'dir.

DİNAR

Dinar ilçesi ismini Orta Asya'dan gelen Türk Göçleri sırasında bölgeye yerleşen Kitiş Bey'in oğlu Dinar Bey'den almıştır. Eski ismi ise Geyikler olarak bilinir. Türkiye'nin karayolları için çok önemli bir konuma sahiptir. İç Anadolu Bölgesi'ni Ege'ye bağlamakta ve Akdeniz'i de Marmara'ya bağlayan yoldur. 1 Ekim 1995 tarihinde meydana gelen depremde ilçe ağır hasar almıştır ve bu yüzden başka illere göç başlayarak ilçe nüfusu giderek azalmıştır.

BOLVADİN

Bolvadin ilçesi, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olma özelliğine sahiptir. 10.000 yıllık geçmişi olduğu düşünülmektedir. Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu kesiminde yer alır. İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan kilit noktada olduğu için ulaşım açısından büyük önem taşımaktadır.

AFYONKARAHİSAR İLÇE HARİTASI