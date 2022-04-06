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Giriş Tarihi: 6.4.2022 10:28 Son Güncelleme: 6.4.2022 10:33

Afyonkarahisar İlçeleri: Afyonkarahisar İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Afyonkarahisar İlçeleri: Afyonkarahisar İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye'nin Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu Bölümü'nde yer alan Afyonkarahisar ili İç Anadolu yaylasının Ege kıyılarına açılan bir eşiği konumundadır. Kaymağı ile de meşhur olan Afyonkarahisar hakkında bilgileri derledik. Afyonkarahisar ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? Bunlara değinelim…

Türkiye'nin 81 ilinden biri olan Afyonkarahisar, bulunduğu konum itibariyle geçit noktasıdır. İç Anadolu'dan gelenleri Ege'ye bağlar. Çevresinde Eskişehir, Konya, Isparta, Denizli, Uşak ve Kütahya illeri vardır. Bu yüzden tüm yolların birleştiği kavşak noktası diyebiliriz. Afyonkarahisar ilçeleri, ilçelerin nüfusu ve haritası hakkında işte detaylar…

AFYONKARAHİSAR NÜFUS

Afyonkarahisar ilinin nüfusu TÜİK raporuna göre 744.179 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun %78,07'ü şehirlerde yaşadığı tespit edilmiştir. Afyonkarahisar ilinin yüzölçümü 14.016 km2 olup ilde km2'ye 53 kişi düşmektedir. İlde yıllık nüfus artış oranı% 0,99 olup nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler; Emirdağ %7,11, Kızılören -%4,76 olarak hesaplanmıştır. TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 18 İlçe, 60 belediye, bu belediyelerde 448 mahalle ve ayrıca 420 köy vardır.

İlçe

Nüfus

Nüfus

Nüfus

2020

2021

Artışı%

Başmakçı

9.617

9.536

-0,84

Bayat

7.573

7.687

1,51

Bolvadin

45.133

45.944

1,8

Çay

31.174

30.777

-1,27

Çobanlar

14.355

14.131

-1,56

Dazkırı

11.397

11.364

-0,29

Dinar

47.516

47.378

-0,29

Emirdağ

39.518

42.327

7,11

Evciler

7.311

7.183

-1,75

Hocalar

9.245

9.035

-2,27

İhsaniye

27.807

27.455

-1,27

İscehisar

25.043

24.999

-0,18

Kızılören

2.269

2.161

-4,76

Merkez

313.063

319.574

2,08

Sandıklı

55.252

55.210

-0,08

Sinanpaşa

39.432

38.830

-1,53

Sultandağı

14.517

14.279

-1,64

Şuhut

36.690

36.309

-1,04

Afyonkarahisar

736.912

744.179

0,99

AFYONKARAHİSAR'IN İLÇELERİ

Afyonkarahisar ilçeleri şu şekildedir:

  • Başmakçı
  • Bayat
  • Bolvadin
  • Çay
  • Çobanlar
  • Dazkırı
  • Dinar
  • Emirdağ‎
  • Evciler‎
  • Hocalar
  • İhsaniye‎
  • İscehisar
  • Kızılören‎
  • Sandıklı‎
  • Sinanpaşa
  • Sultandağı
  • Şuhut

AFYONKARAHİSAR MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Sandıklı, Dinar ve Bolvadin'dir. Kızılören nüfus bakımından en küçük ilçesidir. Afyonkarahisar'da toplamda 420 köy bulunmaktadır.

  • SANDIKLI

Sandıklı ilçesi, Ege bölgesinin İç Batı Anadolu bölümünde yer alır. Antalya-Ankara kara yolu üzerinde bulunur. İlçe, doğusundaki Kumalar Dağı eteği vardır. Sandıklı'nın dört bir yanı dağlarla çevrilidir. Sadece Sandıklı'da yetişen Sideritis akmanii bitkisi bulunmaktadır. İlçenin nüfusu 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 55.252'dir.

  • DİNAR

Dinar ilçesi ismini Orta Asya'dan gelen Türk Göçleri sırasında bölgeye yerleşen Kitiş Bey'in oğlu Dinar Bey'den almıştır. Eski ismi ise Geyikler olarak bilinir. Türkiye'nin karayolları için çok önemli bir konuma sahiptir. İç Anadolu Bölgesi'ni Ege'ye bağlamakta ve Akdeniz'i de Marmara'ya bağlayan yoldur. 1 Ekim 1995 tarihinde meydana gelen depremde ilçe ağır hasar almıştır ve bu yüzden başka illere göç başlayarak ilçe nüfusu giderek azalmıştır.

  • BOLVADİN

Bolvadin ilçesi, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olma özelliğine sahiptir. 10.000 yıllık geçmişi olduğu düşünülmektedir. Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu kesiminde yer alır. İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan kilit noktada olduğu için ulaşım açısından büyük önem taşımaktadır.

AFYONKARAHİSAR İLÇE HARİTASI

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