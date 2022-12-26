Ağ İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Ağ İle Biten Kelimeler Listesi

Arkadaşlarınızla keyifli zaman geçireceksiniz ve kelime oyunlarından birini mi oynamaya karar verdiniz? Oynayacağınız kelime oyunu için sonu ağ ile biten kelimeler nelerdir araştırıyor musunuz? Yağ, dağ, otağ gibi kelimeler son hecesi ağ olan kelimeler için örnek olarak gösterilebilir. Peki sonu ağ ile biten kelimeler nelerdir? Yazımızın devamından sonu ağ ile biten kelimelere ulaşabilirsiniz.

Ağ İle Biten Kelimeler Nelerdir?

Bağ, cağ, çağ, dağ, sağ, yağ, otağ, dimağ, meblağ, sıradağ, yanardağ, ağ gibi kelimeler sonu ağ ile biten kelimelerdir. Bu kelimelerin dışında da özel isim olup sonu ağ ile biten kelimeler Türkçemizde bulunmaktadır.

Ağ İle Biten Özel İsimler Nelerdir?

Sonu ağ ile biten birçok kelime olduğu gibi dilimizde sonu ağ ile biten özel isimlerde bulunmaktadır. Peki ağ ile biten özel isimler nelerdir? Uludağ, Akçadağ, Babadağ, Elmadağ, Emirdağ, Aladağ, Beydağ gibi kelimelerde sonu ağ ile biten özel isimlerden bazılarıdır.