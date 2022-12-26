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Haberler Eğitim Haberleri Ağ İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Ağ İle Biten Kelimeler Listesi
Giriş Tarihi: 26.12.2022 10:41 Son Güncelleme: 26.12.2022 10:41

Ağ İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Ağ İle Biten Kelimeler Listesi

Türkçede ağ ile biten kelimeler bulunmaktadır. Sonu ağ ile biten kelimeler kimi zaman Türkçe kökenli olurken kimi zaman da başka dillerden gelerek Türkçemize yerleşmiş yabancı kökenli kelimeler oluyorlar. Sonu ağ ile biten hayvan, ağ ile biten şehir, ağ ile biten kız ya da erkek ismi, ağ ile biten nesne, ağ ile biten eşya gibi son hecesi ağ olan kelimeler var mıdır var ise bunlar nelerdir? Sonu ağ ile biten kelimeleri yazımızda sizin için derledik.

Ağ İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Ağ İle Biten Kelimeler Listesi

Arkadaşlarınızla keyifli zaman geçireceksiniz ve kelime oyunlarından birini mi oynamaya karar verdiniz? Oynayacağınız kelime oyunu için sonu ağ ile biten kelimeler nelerdir araştırıyor musunuz? Yağ, dağ, otağ gibi kelimeler son hecesi ağ olan kelimeler için örnek olarak gösterilebilir. Peki sonu ağ ile biten kelimeler nelerdir? Yazımızın devamından sonu ağ ile biten kelimelere ulaşabilirsiniz.

Ağ İle Biten Kelimeler Nelerdir?

Bağ, cağ, çağ, dağ, sağ, yağ, otağ, dimağ, meblağ, sıradağ, yanardağ, ağ gibi kelimeler sonu ağ ile biten kelimelerdir. Bu kelimelerin dışında da özel isim olup sonu ağ ile biten kelimeler Türkçemizde bulunmaktadır.

Ağ İle Biten Özel İsimler Nelerdir?

Sonu ağ ile biten birçok kelime olduğu gibi dilimizde sonu ağ ile biten özel isimlerde bulunmaktadır. Peki ağ ile biten özel isimler nelerdir? Uludağ, Akçadağ, Babadağ, Elmadağ, Emirdağ, Aladağ, Beydağ gibi kelimelerde sonu ağ ile biten özel isimlerden bazılarıdır.

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Ağ İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Ağ İle Biten Kelimeler Listesi
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