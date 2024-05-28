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Giriş Tarihi: 28.5.2024 15:44 Son Güncelleme: 28.5.2024 15:48

Ağaç Eş Anlamlısı Var Mı? Ağaç Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilde zenginlik ve çeşitliliği sağlayan kelimelerin başında eş anlamlı kelimeler gelir. Eş anlamlı kelimeler söyleniş biçiminden farklılık gösterirler fakat anlam yönünden aynıdırlar. Bu şekilde dilimize zenginlik katan kelimelerden birisi de ağaç kelimesidir. Ağaç eş anlamlısı var mı, ağaç kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına bakarak dilimize kattığı zenginliği görebilirsiniz.

Ağaç Eş Anlamlısı Var Mı? Ağaç Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Gün içerisinde sıklıkla kullanılabilen ağaç kelimesi genel anlamı ile, uzun bir sürgüne veya gövdeye sahip bir bitki olarak tanımlanır. TDK' ya göre ise ağaç kelimesinin tanımı uzun yıllar yaşayabilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bir bitkidir. Tanımdan da yola çıkarak ağaç kelimesinin eş anlamlısı var mı, ağaç kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımını öğrenebilirsiz.

Ağaç Eş Anlamlısı Var Mı?

Ağaç kelimesinin yerine anlam yönünden tam olarak geçebilecek bir eş anlamlısı yoktur. Bu sebeple ağaçları da kapsayan nebat ve bitki kelimeleri ağaç kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılabilir.

Ağaç Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Ağaç kelimesinin yerine tam olarak geçebilecek bir eş anlamlısı bulunmamakla birlikte nebat ve bitki kelimeleri benzer anlamları ifade edebilir. Bu kelimelere benzer olarak dal kelimesi de kullanılabilir.

Ağaç Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Agaç kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisinde kullanımını aşağıdaki gibi örneklendirebiliriz;

  • Akdeniz Bölgesi çeşitli nebat türlerinin yetişebildiği verimli topraklara ev sahipliği yapar.
  • Bahçesinde yetişen bitkiler arasında papatyalar ve kasımpatılar vardı.
  • Portakal ağaçları bu yıl gereken verimi gösteremedi.
  • Evin önüne dökülen dalları temizledi.

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Ağaç Eş Anlamlısı Var Mı? Ağaç Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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