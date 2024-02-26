Ağaç Yaşken Eğilir Atasözünün Anlamı, TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Kullanımı

Atasözleri, halkın ortak tecrübeleri sonucu edindiği bilgeliklerle oluşturulmuştur. Dolayısıyla her toplumun kendine has atasözleri mevcuttur. Ülkemizde de hem ulusal hem de bölgesel pek çok atasözü günümüze kadar ulaşmıştır. Bu özlü sözlerle ilgili araştırma yapanlar, "ağaç yaşken eğilir atasözünün anlamı nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Ağaç yaşken eğilir atasözünün TDK açıklaması, ağaç yaş iken eğilir anlamı, hikayesi ve cümle içinde kullanıldığı örnekler.

AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "ağaç yaşken eğilir" atasözünün açıklaması; "Çocuklar küçükken daha kolay eğitilir ama büyüyünce zor eğitilir" şeklindedir. Bu atasözü, çocukların her bilgiyi almaya hazır olduğu, yetiştiren tarafından ne verilirse onu alarak yetişeceği, ancak bir yaştan sonra kişiyi eğitmenin güçleştiği anlamına gelir. Zira çocukluk çağının ardından kişi birey olduğunu fark ederek kendi doğrularını çizer. Böylece ailesinin vereceği değerlerden uzak, yanlış yolları seçme ihtimali oluşur. Belli bir olgunluğa eriştikten sonra kişiye bir şeyler öğretmek güçleşir. Bu sebeple ebeveynler çocuklara kendi değer yargılarını öğretmek için küçük yaşlarda harekete geçer.

AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR NE DEMEK?

Ağaç yaşken (yaş iken) eğilir atasözü, genelde kendi halinde büyümüş, toplumun geneline göre uygun olmayan bir karaktere bürünmüş kişiler için kullanılır. Ailesinden iyi bir eğitim alamamış bireyler için kullanılan bu ifade, kişinin çoktan yoldan çıktığını, küçükken alması gereken eğitimi ve terbiyeyi alamadığı için dönüşü olmayan bir yola girdiğini ifade eder. Bununla birlikte büyükler yeni anne baba olmuş kişilere de bu atasözünü kullanarak çocuklarını doğru yolda eğitmeleri için nasihatte bulunur.

AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR BENZERİ ATASÖZLERİ

Kart ağacın bükülmesi güç olur.

Yaş ağaç tez eğilir.

Ağaç fidan iken eğilir.

Yavru kuş, yuvada gördüğünü yapar.

AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR ÖRNEKLERİ

Aylin, 3 yaşındayken kendi başına dişlerini fırçalayabiliyordu, ne demişler ağaç yaşken eğilir.

Batuhan bu yaştan sonra değişmez, ne demişler ağaç yaşken eğilir.