Agamemnon Kimdir? Mitolojide Agamemnon Hikayesi Nedir, Gerçekte Var Mı?

Mitoloji ile ilgili olanlar için Agamemnon kimdir sorusunun cevabını bulduk. Yunan mitolojisinde önemli bir yere sahip olan Agamemnon hikayesi, tarihte var mı gibi konular merak edilenler arasındadır. Bunun yanı sıra Agamemnon'u kim öldürdü, nasıl öldü sorularıyla da karşı karşıya kalabilirsiniz. İçeriğimizin kalan kısmında tüm bu soruların cevaplarıyla beraber Agamemnon kimdir konusunu detaylarıyla bulabilirsiniz.

Agamemnon Kimdir?

Yunan mitolojisinde Miken kralı olarak geçen Agamemnon, Atreus ile Aerope'nin oğlu ve Sparta kralı olan Menelaos'un da kardeşidir. Truva Savaşı'nda ordunun başına geçerek askerleri yöneten de Agamemnon olmuştur. Agamemnon, kralların kralı olarak da geçer. Mitoloji anlatılarına göre Zeus; Aiakos Ocağı'na güç, Amythaon Ocağı'na bilgelik, buna karşın Atreus Ocağı'na (Agamemnon'un soyu) ise, zenginlik vermiştir.

Agamemnon, Klytemnestra ile evliydi. Bu evlilikten Orestes adında bir erkek çocuk ile Elektra, İphigeneia ve Khrysothemis adında üç kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Agamemnon genellikle bir güç ve güç sembolü olarak görülür ve hikayesi genellikle kibrin (aşırı gurur) tehlikelerini göstermek için kullanılır. Karısının ve sevgilisinin elinde ölmesi, kızını feda ettiği için bir ceza olarak görüldüğü için aynı zamanda bir adalet sembolü olarak görülüyor.

Agamemnon'un Hikayesi

Agamemnon, güçlü kişiliği ve yapısı ile yaşadığı hayat boyunca tanrılarla arasını iyi tutmak istemiştir. Öyle ki Agamemnon'un kardeşi Sparta Kralı Menelaos'un karısı Helen, Truvalılar tarafından kaçırılınca ya da o dönemde dönen bazı dedikodulara göre kaçınca, Agamemnon topladığı tüm Yunan ordusu ile Truva'ya savaş açar. Fakat bir sorun vardır. Truva'ya gitmek için gemilere, gemilerin Ege Denizi'ni aşması için de güçlü rüzgarlara ihtiyaç vardır. Agamemnon hızlıca ve çaresizce düşünmeye başlar. Bir şeyler yapmalıdır ki yıllardır sürdürdüğü şanını ve itibarını koruyabilsin. Günler hızla geçerken Agamemnon daha fazla dayanamaz ve Tanrıça Artemis'e yalvarır.

Artemis ise çaresizce yalvaran Agamemnon'a kulak vermez. Bunun üzerine Agamemnon Artemis'e bir kurban vereceğini ve bu kurbanın kendi kızından başkası olmayacağını yani gerekirse Helen uğruna kendi kızını feda edeceğini Artemis'e haykırır. Günler geçe dursun Artemis yine Agamemnon'a bir cevap vermez. Daha fazla dayanamayacak olan Agamemnon öz kızını aldığı gibi Artemis tapınağına götürür. Bu sırada Agamemnon'a büyük bir öfke duyan karısı Clytemnestra'nın elinden bir şey gelmez. Kızını son kez gören Clytemnestra çaresizce beklemeye ve tanrılara dua etmeye başlar. Artemis tapınağında elinde keskin bıçaklarla kızını kurban etmeye hazırlanan Agamemnon, Artemis'e son kez seslenir. Artemis yine cevap vermez. Bunun üzerine Agamemnon elindeki keskin bıçaklardan birini alır ve kızının boğazına dayar. Bu manzaraya daha fazla dayanamayan Tanrıça Artemis ise gökten bir geyik indirir ve kızının yerine bu geyiği kurban etmesini söyler. Agamemnon geyiği Artemis adına kurban eder ve karşılığında Artemis istediği güçlü rüzgarları Agamemnon'a verir. Agamemnon'un kızı Iphigenia ise Artemis tapınağında rahibelik yapmaya başlar.

Agamemnon ordusuyla birlikte Truva'ya doğru yol aldığında karısı Clymtemnestra biricik kızını kurban etmeye teşebbüs eden kocasına karşı içten içe öfkeyle dolmuştur. Uzun bekleyişin ardından Agamemnon'un Truva Savaşı'ndan zaferle ayrıldığı haberi Clymtemnestra'ya ulaşır. Ancak bir haber daha gelir. Agamemnon Truva Prensesleri'nden olan Kassandra'yı da yanında getiriyordur. Üstelik bir cariye olarak! Bunun üzerine Clymtemnestra'nın içi öfkeyle yanıp tutuşur. Clymtemnestra Agamemnon'a karşı bir plan yapar. Plana Agamemnon'a karşı intikam peşinde olan Aigisthos'u da dahil eder. Aigisthos, Agamemnon'un babası Atreus'un yıllar önce önce krallığını elinden aldığı Thyestes'in oğludur.

Agamemnon döndükten sonra bir gece Clymtemnestra sevgilisinin de tetiklemesi ile daha fazla dayanamaz ve kocası Agamemnon'u uykusunda öldürür. Heybetli, ihtişamlı, güçlü Agamemnon'un bu şekilde ölmesi son derece trajikomiktir. Zira bu işlenen cinayet Clymtemnestra'nın yanına kalmayacaktır. Yıllar sonra kendi oğlu Orestes de annesini uykusunda öldürerek babasının intikamını alacaktır.

Agamemnon Gerçek Bir Karakter Mi?

Başta Homer'in İlyada'sı olmak üzere antik kaynaklardaki ayrıntılı anlatımlara rağmen Agamemnon'un tarihi bir karakter mi yoksa mitolojik bir kahraman mı olduğu hala tartışmalı bir konudur. Yunan yazarlarca cesur ama aynı zamanda küstah ve kibirli birisi olarak tasvir edilen Agamemnon, aşırı gurur ve kendini beğenmişliğinden kaynaklanan hatalarının bedelini canıyla ödeten talihsiz bir adam olarak gösterilmiştir.