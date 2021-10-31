Türkçede kişilerin günlük hayat içerisinde karşılıklı diyalogları sırasında kullandığı pek çok kelime vardır. Bu kelimeler bazen eş anlamlı karşılıkları ile kullanılabilir. Böylelikle cümlenin anlamı bozulmadan daha etkili bir konuşma ya da yazı dili sağlanabilir. Ancak bazı kişiler kelimelerin eş anlamlıları hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Bu yüzden de internet üzerinden kelimelerin eş anlamlısını araştırmak ister. Eş anlamlısı merak edilen kelimelerden biri de ağırdır. İşte Ağır eş anlamlısı nedir? Ağır kelimesinin eş anlamlısı hakkında her şey yazımızda sizleri bekliyor.

AĞIR KELİMESİNİN ANLAMI

Ağır kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre tanımı tartıda çok çeken ve taşınması güç olandır. Ağır kelimesi aynı zamanda bir sıfattır. Hafif kelimesinin karşılığı olan ağır taşınması güç olan şeyleri tanımlamanın yanı sıra hareket durumunu da tanımlar. Hızlı hareket etmeyen kişilerin yerine de ağır kelimesi kullanılabilir.

AĞIR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Ağır kelimesinin birden çok eş anlamlısı vardır. Bu eş anlamlı kelimeler sayesinde yazılışları farklı olsa da cümleye aynı etkiyi sağlayabilirsiniz. Ağır kelimesinin eş anlamlısından biri ahestedir. Bunun yanı sıra vahim, okkalı, yavaş, çok, fazla gibi kelimelerde ağır kelimesinin yerine kullanılabilir. Kişiler ağır kelimesini kullanmadan aynı görevi gören bu kelimeler ile cümlelerini kurabilir.

AĞIR KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Aldığı sebzeler tartıda çok ağır gelince bir kısmını bıraktı.

Aldığı hediye tartıda hafif pahada ağırdı.

Merdivenleri ağır ağır çıktığı için geride kalmıştı.

AĞIR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM