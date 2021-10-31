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Giriş Tarihi: 31.10.2021 13:29

Ağır eş anlamlısı nedir? Ağır kelimesinin eş anlamlısı

Ağır eş anlamlısı nedir? Ağır kelimesinin eş anlamlısı

Eş anlamlı kelimeleri cümle içerisinde kullanımı kişilerin kendilerini ifade etme süreçlerine olumlu bir katkı sağlar. Günlük hayat içerisinde sıklıkla kullanıl kelimelerin eş anlamlı hallerini kullanmak kişilerin kelime dağarcığının da zengin olduğunu gösteren bir durumdur. Türkçede kullanımı yaygın olan kelimelerden biri olan ağır kelimesinin de birden fazla eş anlamlısı bulunur. Bu kelimeler cümle içerisinde farklı yazılışlara sahip olsa da aynı anlamları taşır. Bu da cümlenin bozulmadan daha dikkat çekici olmasına katkı sağlar. Peki, Ağır eş anlamlısı nedir? Ağır kelimesinin eş anlamlısı ile hangi cümleler kurulur. İşte konuyla ilgili tüm detaylar.

Türkçede kişilerin günlük hayat içerisinde karşılıklı diyalogları sırasında kullandığı pek çok kelime vardır. Bu kelimeler bazen eş anlamlı karşılıkları ile kullanılabilir. Böylelikle cümlenin anlamı bozulmadan daha etkili bir konuşma ya da yazı dili sağlanabilir. Ancak bazı kişiler kelimelerin eş anlamlıları hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Bu yüzden de internet üzerinden kelimelerin eş anlamlısını araştırmak ister. Eş anlamlısı merak edilen kelimelerden biri de ağırdır. İşte Ağır eş anlamlısı nedir? Ağır kelimesinin eş anlamlısı hakkında her şey yazımızda sizleri bekliyor.

AĞIR KELİMESİNİN ANLAMI

Ağır kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre tanımı tartıda çok çeken ve taşınması güç olandır. Ağır kelimesi aynı zamanda bir sıfattır. Hafif kelimesinin karşılığı olan ağır taşınması güç olan şeyleri tanımlamanın yanı sıra hareket durumunu da tanımlar. Hızlı hareket etmeyen kişilerin yerine de ağır kelimesi kullanılabilir.

AĞIR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Ağır kelimesinin birden çok eş anlamlısı vardır. Bu eş anlamlı kelimeler sayesinde yazılışları farklı olsa da cümleye aynı etkiyi sağlayabilirsiniz. Ağır kelimesinin eş anlamlısından biri ahestedir. Bunun yanı sıra vahim, okkalı, yavaş, çok, fazla gibi kelimelerde ağır kelimesinin yerine kullanılabilir. Kişiler ağır kelimesini kullanmadan aynı görevi gören bu kelimeler ile cümlelerini kurabilir.

AĞIR KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Aldığı sebzeler tartıda çok ağır gelince bir kısmını bıraktı.
  • Aldığı hediye tartıda hafif pahada ağırdı.
  • Merdivenleri ağır ağır çıktığı için geride kalmıştı.

AĞIR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Aheste aheste konuşarak dinleyicileri sıktı.
  • Yarışmada ondan daha yavaş koşan kimse yoktu.
  • Söyledikleri çok vahimdi ama kimse ona inanmadı.
  • Her yaptığı çevresindekilere fazla geldiği için eleştirildi.
  • Yaptığı yanlışlardan sonra okkalı bir cezayı hak ettiğini o da biliyordu.

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Ağır eş anlamlısı nedir? Ağır kelimesinin eş anlamlısı
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