Ağır Zıt anlamlısı nedir? Ağır kelimesinin zıt anlamlısı

Günlük yaşam içinde çok fazla kullandığımız kelimelerin zıt anlamlılarını bilmek kurduğumuz cümlelerin anlam bakımından güçlü bir yapıya sahip olması için önemlidir. Güzel konuşmak için farklı kelimeler kullanmaktan ziyade kullandığımız kelimeyi doğru anlamıyla kullanabilmek önemlidir.

AĞIR KELİMESİNİN ANLAMI

Bir kelimenin zıt anlamlısını öğrenmeden önce ilk yapacağımız şey o kelimenin anlamını öğrenmektir çünkü kelimenin ne olduğunu bilmeden zıt anlamlısını kavrayamayız. Bazı kelimeler birincil anlamının yanında pek çok anlam daha barındırabilir. Bu yüzden kelimelerin hangi anlamlarda kullanıldıklarını bilmek için sözlüklere başvururuz.

Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre ağır kelimesinin gerçek anlamı "Tartıda çok çeken" demektir. Ancak ağır kelimesi bunun yanında pek çok anlam daha barındırmaktadır. İşte TDK'ya göre ağır kelimesinin diğer anlamları şöyle:

Hacim olarak büyük olan.

Yavaş, hareketi kısıtlı.

Yoğun kıvamda olan.

Hisler üzeründeki güçlükler, zorluklar.

Ciddi yapılı olan.

Çok değerli ve gösterişli durum ya da nesne.

İnsanın zoruna gidecek olan duygusal olarak kötü etkileyen durum, söz.

Keskin, güçlü koku.

Sindirimde zorlanılan yiyecek-içecek.

AĞIR KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Anlam bakımından incelendiğinde birbirinin tamamen zıttı olan kelimeler zıt anlamlı ya da karşıt anlamlı kelimeler olarak tanımlanıyor. Bir cümle içinde ya da bir metinde karşıt anlamlı kelimeleri anlamak ve bulabilmek için zıt anlamlı kelimelerin bazı özelliklerine hakim olmamız gerekir.

Örneğin her kelimenin zıt anlamlısı olmak zorunda değildir. Bir kelimenin (özellikle fiillerde) olumsuz anlamlısı zaman zaman o kelimenin zıt anlamlısıyla karıştırılabilir. Mesela doğmak kelimesinin olumsuz anlamlısı olan doğmamak kelimesi o kelimenin zıttı değildir. Doğmak kelimesinin zıt anlamlısı ölmektir.

Tüm bu bilgileri göz önüne aldığımız zaman ağırın zıt anlamlısının hafif olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak zıt anlamlı kelimelerle ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da bir kelimenin zıt anlamlısı kelimenin cümle içinde kullanıldığı anlamına göre farklılık gösterdiğidir.

Örneği yukarıda ağır kelimesinin birçok farklı anlamının olduğunu söylemiştik. Mesela "Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden" cümlesindeki ağır kelimesi adımların yavaşlığını belirttiği için bu cümlede ağır zıt anlamlısı hafif değil hızlı olur.

AĞIR ZIT ANLAMLISI HAFİF KELİMESİNİN ANLAMI

Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre hafif kelimesinin anlamı "Tartıda ağırlığı az gelen yeğni" olarak belirtilmiştir. Bunun yanında tıpkı ağır gibi hafif kelimesinin de pek çok farklı anlamı bulunmaktadır. Hafif kelimesinin öne çıkan diğer anlamları ise şöyle:

Yorucu olmayan kolay iş.

Ağır başlı, ciddi olmayan, hoppa.

Sindirmesi kolay olan yiyecek-içecek.

Yoğunluk olarak az olan.

Çok fazla etkilemeyen, sert karşıtı.

Çok güçlü olmayan.

AĞIR KELİMESİ VE AĞIRIN ZITTI HAFİF KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMLARI