Ağırlığı Ne Ölçer? Ağırlık Ne İle Ölçülür?

Gündelik yaşamda cisimlerin ağırlığından söz ederken genellikle kilogram ya da gram ölçü birimlerini kullanırız. Bu kullanım cisimlerin miktarı hakkında bizi bilgilendirmek bakımından doğru olsa da, "ağırlık" adlandırması aslında yanlış bir kullanımdır. Çünkü kilogram ya da gram aslında ağırlığın değil, kütlenin ölçüsüdür. Yani cisimlerin sahip olduğu toplam, değişmeyen madde miktarının ölçüsüdür. Ağırlığın ölçüsü ise aslında Newton'dur. Çünkü ağırlık kavramı aslında yeryüzünün cisimlere uyguladığı yer çekimi kuvveti anlamına gelir. Yani aslında kilogram ya da gram cinsinden ölçtüğümüz maddelerin ağırlığını değil, kütlesini ölçmüş oluruz.

Ağırlık Ölçen Aletler Nelerdir?

Cisimlerin ağırlığını, yani yeryüzü tarafından onlara uygulanan yer çekimi kuvvetini ölçmek için kullanılan aletler şunlardır:

Dinamometre

Kantar

El kantarı

Gündelik yaşamda kilogram ya da gram cinsinden ölçtüğümüz değerleri yani kütle değerlerini ölçmeye yarayan aletler ise başkadır.

Kütle Ölçen Aletler Nelerdir?

Cisimlerin kütlesini, yani sahip oldukları toplam, değişmeyen madde miktarını ölçmeye yarayan aletler ise şunlardır:

Eşit kollu terazi

Tartı

Baskül

Elektronik tartı

Terazi

Bu durumda, gündelik yaşamda kullanılan yaygın tartı aletlerinden herhangi biri ile yapılan ölçümler sonucunda gram ya da kilogram cinsinden ortaya çıkan değerler aslında ölçülen cisimlerin ağırlıklarını değil, kütlelerini yani içeriklerinde bulunan toplam madde miktarını ifade eden ölçüm değerleridir.

Ağırlık-kütle İlişkisi Nedir?

Görüldüğü gibi, kilogram ya da gram cinsinden ölçümler yaygın olarak zannettiğimiz gibi aslında maddelerin ağırlığını değil, kütlesini ölçmek anlamına gelmektedir. Örneğin pazardan aldığımız bir meyvenin 1 kilogram gelmesi, o meyvenin "ağırlığının" değil, "kütlesinin" 1 kilogram olduğu anlamına gelir. Zira 1 kilogramlık kütleye sahip olan bir nesnenin ağırlığı aslında bunun yaklaşık 10 katı kadar ağırlık birimine tekabül eder. Yani aslında 1 kilogramlık kütleye sahip olan herhangi bir nesnenin ağırlığı yaklaşık olarak 10 Newton'a eşittir. Yani Dünya üzerinde bulunan herhangi bir cismin ağırlığı, kütlesinin 10 katı kadar birime denk düşer. Herhangi bir cismin ağırlığı, kütlesinin birim ölçüsünün 10 katı kadar birime tekabül etmektedir.