Ağlamak Zıt Anlamlısı Nedir? Ağlamak Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Ağlamak sözcüğünün anlam dağarcığı çok geniş değildir. Bunun nedeni ise çok özel bir anlamı kapsamasıdır. Bu yüzden ağlamak kelimesinin anlam ilişkisi de oldukça azdır. Yine de bu anlam ilişkilerini öğrenmek, kelimenin anlamını öğrenmede oldukça önemli yer tutmaktadır.

AĞLAMAK KELİMESİNİN ANLAMI

Ağlamak kelimesinin cümle içerisindeki görevi eylemdir. Bu nedenle bu sözcüğün diğer kelimelerle pek anlam ilişkisi yoktur. Fakat ağlamak sözcüğüne benzer bazı kelimeler de bulunmaktadır. Ağlamak kelimesinin anlamlarına baktığımızda karşımıza ilk olarak gerçek anlamı çıkmaktadır. Bunun yanında bir de mecaz anlamı bulunmaktadır. Bahsettiğimiz anlamlar şunlardır:

Durumundan yakınmak, sızlanmak.(mecaz anlam)

Duyumsanan bir acı, üzüntü vb. nedeniyle inleyerek, hıçkırarak, çığlıklar atarak ya da bir sevinç nedeniyle kahkahalar içinde ya da sessizce gözyaşı dökmek, gözlerinden yaş

AĞLAMAK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Yukarıda da görüldüğü gibi ağlamak kelimesinin anlam dağarcığı çok geniş değildir. Bu nedenle bu kelime diğer kelimelerle de çok az etkileşime girmiştir. Bunun yanı sıra ağlamak kelimesinin eş anlamlısı bulunmamaktadır. Fakat ağlamak sözcüğüne çok benzer bazı kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler 'yakınmak, sızlanmak' kelimeleridir. Ağlamak kelimesinin eş anlamlısı bulunmasa da zıt anlamlısı bulunmaktadır. Ağlamak kelimesinin zıt anlamlısı 'gülmek' kelimesidir. Tüm bu karşıt anlamlı kelimeleri daha iyi anlamak için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz: