Agnostisizm Nedir? Felsefe Terimi Agnostisizm Ne Demektir, Agnostik İnanç Neyi Savunur?

Agnostisizm nedir? Agnostik nedir kimlere denir? Pek çok kişinin kafasını karıştıran ve merak uyandıran bu iki temel felsefi kavram, tanrının varlığının bilinemeyeceğini savunmaktadır. Diğer iki görüş olan deizm ve ateizmden farklıdır. Evrenin Big Bang teorisi ile oluştuğuna ve tanrının kesin varlığının bilinemeyeceğini söylerler. Bu düşünceyi destekleyen kişilere de agnostik denilmektedir. Agnostisizm ile ilgi daha detaylı bilgiye ulaşmak için yazımızın devamını okumaya devam edebilirsiniz.

Agnostisizm Nedir?

Agnostisizm nedir sorusunu temel bir ifade ile anlatacak olursak agnostisizm, tanrı ve tanrısal varlıkların varlığının ya da yokluğunun kanıtlanamaz olduğunu savunan bir felsefi görüşüdür. Temelinde belirsizlik ilkenin yattığı bir disiplin olarak da ifade etmek mümkündür. Agnostisizme göre insan gerçek bilgiye asla ulaşmaz.

Etrafında olup biten birçok şeyi illüzyon bir gerçeklik sanabilmektedir. Bu nedenle "tanrı var mıdır?" sorusunun cevabını kesin bir şekilde verememektedir. Agnostisizm kimi düşünür ve kaynaklara göre tarafsızlık olarak da açıklanmaktadır. Bir dini yönelim, inanç değildir. Bir metot olarak ifade edilebilmektedir.

Agnostisizm Neyi Savunur?

Agnostisizm nedir sorusundan daha çok aslında agnostisizm neyi savunur sorusu sorulmaktadır. Agnostisizm, tanrının varlığının tanımlanamayacağını ileri süren deizim ve atezimden ayrılan bir ilkedir. Özünde belirsizlik ilkesi yatan bu felsefi terim, kuantum fiziğine dayanmaktadır.

Evrenin big bang teorisi ile oluştuğunu ileri sürmektedir. Bu nedenle de zaman ve enerjinin ölçülmesinin imkansız olduğunu böylece de tanrı ya da soyut varlıkların olup olmadığını bilemeyeceğimizi savunmaktadır. Tanrı ve tanrısal varlıkları metafizik ile ilişkilendirmektedir. Agnostisizm akımını savunan ve kurucularından olan düşünürler şunlardır;

Thomas Henry Huxley (Agnostisizm ve Hristiyanlık kitabında agnostisizmden bahsetmektedir.)

Bertrand Russell (Neden Hristiyan değilim kitabında agnostisizmden bahsetmektedir.)

Ludwing Wittgenstein (Felsefi soruşturmalar araştırmasında agnostisizim kavramı üzerinde durmuştur.)

Immanuel Kant (Evrensel doğa tarihi ve gökler kuramını agnostisizm perspektifinde ortaya koymuştur.)

Agnostik Nedir Kimlere Denir?

Agnostik nedir kimlere denir sorusu cevaplanması oldukça kolay sorulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Agnostik, agnostisizm düşüncesini benimseyen ve destekleyen kişilere denmektedir. Bu kişiler tanrı ve tanrısal varlıların ispatlanamayacağını ve hep bir belirsizliğin olduğunu ileri sürmektedir.

Ateizm gibi bir inançsızlık yoktur ama tanrının varlığını da her daim sorgulamaktadır. Evren, enerji ve yaşam öncesi dönemde nelerin olup bittiğinin bir belirsizlik olduğunu savunmaktadır. Bunları savunurken de fizik ve metafiziğe dayandırmaktadır. Agnostik düşünceler kendi içinde üçe ayrılmaktadır. Bunlar şu şekildedir;