Agrega Nedir? Agrega Ne İşe Yarar ve Nasıl Elde Edilir?

Agrega nedir? sorusu tıpkı diğer malzemelerin üretiminde kullanılan başka maddeler gibi, kapsamlı bir cevabı hak etmektedir. Günümüzde malzeme teknolojileri son derece ilerledi ve hammaddelerden maksimum verim alınır hale geldi. Peki ya agrega ne işe yarar? Bir malzemeden verim elde edebilmek için o malzemenin özelliklerini iyi bilmek gerekir. Makalede bulunan alt başlıkları okuyarak agrega nasıl elde edilir? Sorusuna yanıt almak mümkün.

Agrega Nedir?

Barınma insanoğlu için en temel ihtiyaçların başında gelmektedir. Antik çağlarda önce ağaç tepelerinde daha sonra ise mağaralarda barınma ihtiyacını bir şekilde karşılayan insanlar bugün de şehir yaşamında müstakil evler ya da apartmanlar aracılığıyla barınma ihtiyacını karşılamaktadır. Barınma ihtiyacına cevap veren bu müstakil evler ve apartmanların yapımında ve aynı zamanda bütün yollar ve çevrede beton kullanımı çok yoğun ve önemlidir.

Beton üretmek adına kullanılan bazı kumlar, çakıl taşları ve kırma taşlar agrega olarak adlandırılmaktadırlar. Üretilmekte olan betonların neredeyse yüzde 75 kadarını agregalar oluşturur ve istatistik de agregaların beton üretiminde ne kadar hayati öneme sahip olduğunu açıklar niteliktedir.

Agregalar yapısal özelliklerinin tümünü betona aktarabildiği için çok sık tercih edilirler ve bir betonun yapımında kullanılan agrega ne kadar kaliteli ise üretilen beton malzemesi de bir o kadar kaliteli ve uzun ömürlü olacaktır.

Agrega Özellikleri

Agregaların beton üretiminde ne kadar kaliteli malzemeler olduğundan yukarıda söz edildi. Peki ya Agreganın özellikleri neler? maddeler halinde sıraladık.

İyi bir agrega sert taneli ve bütün bir biçimdedir,

Taneleri kısa ve sıkıdır,

Odun, kömür ya da hemen kırılabilecek olan deniz kabuğu gibi güçsüz taneleri barındırmaz,

Çimentoyla zararlı reaksiyonda bulunmaz,

Hem aşınmaya hem de basınca dayanıklı tanecikler barındırır.

Agrega Sınıfları ve Standartları

Agregalar tek bir çeşit değil, birden fazla biçimdedirler ve kullanım amacına göre agrega üzerinde işlem yapılır. Agregalar iri ve ince agregalar olmak üzere ikiye ayrılırlar. İri agrega 3 inçlik elekten geçebilen ve no.4 elekten tutulabilen agregalara denmektedir. Bir agrega ne kadar büyük malzemeler taşırsa oluşturulan karışım o kadar ucuzdur.

İnce agrega ise 3/8 inçlik elekten geçebilir ve 9.5mm'dir. İnce agregalar işlenebilirlik oranını yükseltir ve çimento tüketim ekonomisini küçültür. Bu şartları sağlayabilmek için de ince agregaların yuvarlak biçimde olması son derece kritik öneme sahiptir.