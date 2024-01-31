Ağrı Dağı’nın Eski Adı Nedir? Ağrı Dağı’nın Bilinen En Eski İsmi

Doğu Anadolu'nun Ağrı ilinde, Doğu Beyazıt ilçesinde yer alan Ağrı Dağı, Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı olmak üzere iki dağdan oluşur. Bu dağlar Türk, İran ve Ermenistan sınır kavşağında yer alarak bu üç ülke için önemli bir konuma sahiptir. Bu fiziki özelliklerinin yanında Ağrı Dağı'nın Bilinen en eski ismi de ilgi çeken bir konudur. Özellikle akademik kaynaklarda Ağrı Dağı'nın eski adı nedir konusuna yönelik önemli ve nitelikli araştırmalara rastlamak mümkündür.

Ağrı Dağı'nın Eski Adı Nedir?

Fiziksel özellikleri açısından özel bir yere sahip olan Ağrı Dağı, hem edebiyatta hem de kutsal metinlerde de özel bir yer edinmiştir. Ağrı Dağı farklı dillerde karşılık bulurken farklı isimlerde de anılmaya başlanmıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri Ağrı Dağı'nın farklı coğrafyalara yakın olması ve farklı milletleri kendi coğrafyasında barındırmasından kaynaklanmaktadır.

Farklı dillerde anılan Ağrı Dağı'nın eski isimleri arasında: Yakutçada "Ağr" ismi, Selçuklu Türkleri zamanında "Eğri Dağ", bazen ise "Ağır Dağ", sınır olan İranlılarda "Kûh-ı Nûh" ismi, Arap coğrafyasında ise Büyük Ağrı'ya "Cebelülhâris" denilirken Küçük Ağrı'ya ise "Cebelülhuveyris" adları verilmiştir. Dağa sınırı olan Ermeniler'de Ağrı Dağı'na "Massis" ya da "Masik" denilirken sadece Batı'daki coğrafyacılar ise Ararat olarak adlandırmaktadır.

Ağrı Dağı'nın Bilinen En Eski İsmi?

Ağrı Dağı hakkında yakın doğu ve orta doğu kültürlerinden birden fazla efsane üretilmiş ve geliştirilmiştir. Bunlardan en bilineni Hristiyan ve Yahudi kutsal metinlerinde geçen Nuh'un Gemisi efsanesidir. Bu efsanenin yanında Ermenilerin bu Dağın kendi ülkelerinin merkezi olduğu iddiası da Ağrı Dağı'nın hem siyasal hem de coğrafi konumunu arttırmaktadır. Bu farklı durumlarda farklı etnik kökenli milletler Dağa farklı isimler vermiştir.

Farklı coğrafyadan milletlerin bu dağ ile olan geçmişi, onun farklı isimlerle anılmasına da yol açmıştır. Bu isimler arasında en bilinenleri "Eğri Dağ", "Ağır Dağ", "Massis", "Masik", "Çiyayê Agirî" vb. gibi isimler olarak ön plana çıkmıştır. Bu isimler arasında Ağrı Dağı'nın en eski isimleri ise: Ararat, Kuh-i Nuh, Gli Dağ, Cebel ül Haris gibi isimler olarak verilmektedir.