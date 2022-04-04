Ağrı İlçeleri: Ağrı İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Ağrı ilinin doğusunda İran, kuzeyinde Kars, kuzeybatısında Erzurum, güneybatısında Muş ve Bitlis, güneyinde Van ve kuzeydoğusunda Iğdır yer almaktadır. Ağrı tarihte bir geçiş noktasında yer aldığı için dolayısıyla birçok medeniyete sahne olmuştur. Tevrat'ta adı geçen Ararat Dağı Nuh Tufanı ile ilgisinden dolayı Ağrı ve çevresinin olduğu sanılması dolayısıyla Ağrı turistik bir öneme de sahiptir.
Ağrı nüfusu TÜİK verilerine göre 524.644'dir. Bu nüfus, 271.889 erkek ve 252.755 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %51,82 erkek, %48,18 kadındır. Nüfusun %60,58si şehirlerde yaşadığı tespit edilmiştir. Ağrı'nın yüzölçümü 11.099 km2 olup ilde km2'ye 47 kişi düşmektedir. İlde yıllık nüfus %2,02 oranında azaldığı tespit edilmiştir. 04 Şubat 2022 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 12 belediye, bu belediyelerde 100 mahalle ve ayrıca 563 köy vardır.
|
Yıl
|
Ağrı Nüfusu
|
Erkek Nüfusu
|
Kadın Nüfusu
|
2021
|
524.644
|
271.889
|
252.755
|
2020
|
535.435
|
276.800
|
258.635
|
2019
|
536.199
|
277.887
|
258.312
|
2018
|
539.657
|
280.923
|
258.734
|
2017
|
536.285
|
277.979
|
258.306
|
2016
|
542.255
|
281.389
|
260.866
|
2015
|
547.210
|
284.243
|
262.967
|
2014
|
549.435
|
285.449
|
263.986
|
2013
|
551.177
|
286.161
|
265.016
|
2012
|
552.404
|
287.490
|
264.914
|
2011
|
555.479
|
291.340
|
264.139
|
2010
|
542.022
|
280.518
|
261.504
|
2009
|
537.665
|
280.000
|
257.665
|
2008
|
532.180
|
276.508
|
255.672
|
2007
|
530.879
|
275.243
|
255.636
Ağrı ilçeleri şu şekildedir:
Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Patnos, Doğubayazıt'tır. Hamur nüfus bakımından en küçük ilçesidir. Ağrı'da toplamda 564 köy bulunmaktadır.
Patnos il merkezine uzaklığı 82 km'dir. Ağrı-Van, Ağrı-Muş, Ağrı-Bitlis yollarının kavşağında kurulması sebebiyle gelişmiş bir ilçedir. Nüfus yoğunluğu açısından Ağrı'nın en büyük ilçesi konumundadır. Süphan Dağı bu ilçenin güneyinde yer almaktadır. Yüksekliği 4058 metre olan bu dağ sönmüş volkanik özelliğine sahiptir. İlçedeki Anzavur tepe meşhur olmuştur.
Doğubayazıt ya da eski adıyla Bayazıt, merkezin 93 km doğusunda, İran'a 35 km uzaklıktadır. Toprakları genellikle engebeli ve yüksek olduğu için ulaşım zordur. Fakat ilçe merkezi düzlük üzerine kurulmuştur. Ağrı'nın en eski, tarihi ilçesi olduğu için Ağrı için büyük öneme sahiptir.