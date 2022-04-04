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Giriş Tarihi: 4.4.2022 15:38 Son Güncelleme: 4.4.2022 15:38

Ağrı İlçeleri: Ağrı İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Ağrı İlçeleri: Ağrı İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Ağrı ismini meşhur Ağrı Dağı ile duyurmuştur. Adını da kısmen sınırları içerisinde bulunan Ağrı Dağı'ndan almıştır. 1834 yılında bucak, 1869 yılında ilçe, 1927 yılında il olmuştur. 7 önemli ilçeye sahiptir. Ağrı ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? Bunlara değinelim…

Ağrı ilinin doğusunda İran, kuzeyinde Kars, kuzeybatısında Erzurum, güneybatısında Muş ve Bitlis, güneyinde Van ve kuzeydoğusunda Iğdır yer almaktadır. Ağrı tarihte bir geçiş noktasında yer aldığı için dolayısıyla birçok medeniyete sahne olmuştur. Tevrat'ta adı geçen Ararat Dağı Nuh Tufanı ile ilgisinden dolayı Ağrı ve çevresinin olduğu sanılması dolayısıyla Ağrı turistik bir öneme de sahiptir.

AĞRI NÜFUS

Ağrı nüfusu TÜİK verilerine göre 524.644'dir. Bu nüfus, 271.889 erkek ve 252.755 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %51,82 erkek, %48,18 kadındır. Nüfusun %60,58si şehirlerde yaşadığı tespit edilmiştir. Ağrı'nın yüzölçümü 11.099 km2 olup ilde km2'ye 47 kişi düşmektedir. İlde yıllık nüfus %2,02 oranında azaldığı tespit edilmiştir. 04 Şubat 2022 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 12 belediye, bu belediyelerde 100 mahalle ve ayrıca 563 köy vardır.

Yıl

Ağrı Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

2021

524.644

271.889

252.755

2020

535.435

276.800

258.635

2019

536.199

277.887

258.312

2018

539.657

280.923

258.734

2017

536.285

277.979

258.306

2016

542.255

281.389

260.866

2015

547.210

284.243

262.967

2014

549.435

285.449

263.986

2013

551.177

286.161

265.016

2012

552.404

287.490

264.914

2011

555.479

291.340

264.139

2010

542.022

280.518

261.504

2009

537.665

280.000

257.665

2008

532.180

276.508

255.672

2007

530.879

275.243

255.636

AĞRI'NIN İLÇELERİ

Ağrı ilçeleri şu şekildedir:

  • Diyadin
  • Doğubayazıt
  • Eleşkirt
  • Hamur
  • Patnos
  • Taşlıçay
  • Tutak

AĞRI MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Patnos, Doğubayazıt'tır. Hamur nüfus bakımından en küçük ilçesidir. Ağrı'da toplamda 564 köy bulunmaktadır.

  • PATNOS

Patnos il merkezine uzaklığı 82 km'dir. Ağrı-Van, Ağrı-Muş, Ağrı-Bitlis yollarının kavşağında kurulması sebebiyle gelişmiş bir ilçedir. Nüfus yoğunluğu açısından Ağrı'nın en büyük ilçesi konumundadır. Süphan Dağı bu ilçenin güneyinde yer almaktadır. Yüksekliği 4058 metre olan bu dağ sönmüş volkanik özelliğine sahiptir. İlçedeki Anzavur tepe meşhur olmuştur.

  • DOĞUBAYAZIT

Doğubayazıt ya da eski adıyla Bayazıt, merkezin 93 km doğusunda, İran'a 35 km uzaklıktadır. Toprakları genellikle engebeli ve yüksek olduğu için ulaşım zordur. Fakat ilçe merkezi düzlük üzerine kurulmuştur. Ağrı'nın en eski, tarihi ilçesi olduğu için Ağrı için büyük öneme sahiptir.

AĞRI İLÇE HARİTASI

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