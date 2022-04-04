Ağrı İlçeleri: Ağrı İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Ağrı ilinin doğusunda İran, kuzeyinde Kars, kuzeybatısında Erzurum, güneybatısında Muş ve Bitlis, güneyinde Van ve kuzeydoğusunda Iğdır yer almaktadır. Ağrı tarihte bir geçiş noktasında yer aldığı için dolayısıyla birçok medeniyete sahne olmuştur. Tevrat'ta adı geçen Ararat Dağı Nuh Tufanı ile ilgisinden dolayı Ağrı ve çevresinin olduğu sanılması dolayısıyla Ağrı turistik bir öneme de sahiptir.

AĞRI NÜFUS

Ağrı nüfusu TÜİK verilerine göre 524.644'dir. Bu nüfus, 271.889 erkek ve 252.755 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %51,82 erkek, %48,18 kadındır. Nüfusun %60,58si şehirlerde yaşadığı tespit edilmiştir. Ağrı'nın yüzölçümü 11.099 km2 olup ilde km2'ye 47 kişi düşmektedir. İlde yıllık nüfus %2,02 oranında azaldığı tespit edilmiştir. 04 Şubat 2022 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 12 belediye, bu belediyelerde 100 mahalle ve ayrıca 563 köy vardır.

Yıl Ağrı Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu 2021 524.644 271.889 252.755 2020 535.435 276.800 258.635 2019 536.199 277.887 258.312 2018 539.657 280.923 258.734 2017 536.285 277.979 258.306 2016 542.255 281.389 260.866 2015 547.210 284.243 262.967 2014 549.435 285.449 263.986 2013 551.177 286.161 265.016 2012 552.404 287.490 264.914 2011 555.479 291.340 264.139 2010 542.022 280.518 261.504 2009 537.665 280.000 257.665 2008 532.180 276.508 255.672 2007 530.879 275.243 255.636

AĞRI'NIN İLÇELERİ

Ağrı ilçeleri şu şekildedir:

Diyadin

Doğubayazıt

Eleşkirt

Hamur

Patnos

Taşlıçay

Tutak

AĞRI MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Patnos, Doğubayazıt'tır. Hamur nüfus bakımından en küçük ilçesidir. Ağrı'da toplamda 564 köy bulunmaktadır.

PATNOS

Patnos il merkezine uzaklığı 82 km'dir. Ağrı-Van, Ağrı-Muş, Ağrı-Bitlis yollarının kavşağında kurulması sebebiyle gelişmiş bir ilçedir. Nüfus yoğunluğu açısından Ağrı'nın en büyük ilçesi konumundadır. Süphan Dağı bu ilçenin güneyinde yer almaktadır. Yüksekliği 4058 metre olan bu dağ sönmüş volkanik özelliğine sahiptir. İlçedeki Anzavur tepe meşhur olmuştur.

DOĞUBAYAZIT

Doğubayazıt ya da eski adıyla Bayazıt, merkezin 93 km doğusunda, İran'a 35 km uzaklıktadır. Toprakları genellikle engebeli ve yüksek olduğu için ulaşım zordur. Fakat ilçe merkezi düzlük üzerine kurulmuştur. Ağrı'nın en eski, tarihi ilçesi olduğu için Ağrı için büyük öneme sahiptir.

AĞRI İLÇE HARİTASI