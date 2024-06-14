Ağrı Valisi Koç, karne heyecanına ortak oldu

Vali Koç, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı ve onlarla bir süre sohbet etti. Vali Koç yaptığı konuşmada, "Bugün ilimizin her yerinde göz bebeğimiz yavrularımızın karne heyecanı var. Bizler de bu heyecana ve sevince ortak olmak için Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan İmam Hatip Ortaokulundaydık. Yavrularımızın parlayan gözleri ve ışıl ışıl gülümsemeleri bu mutluluğa ortak olmaya değerdi. Rabbim hepsini korusun, esirgesin. Bahtları da kendileri gibi güzel olsun inşallah. Göz bebeğimiz evlatlarımıza, onları emanet ettiğimiz kıymetli öğretmenlerimize ve velilerimize güzel bir tatil dönemi diliyorum. Eylülde tekrar buluşmak dileğiyle." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise, "2023-2024 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Bu yıl, eğitim camiamızın tüm bileşenlerinin büyük özverisi ve çalışkanlığı sayesinde pek çok önemli başarıya imza attık. Öğrencilerimize iyi bir tatil geçirmelerini diliyor, dinlenmiş ve enerjik bir şekilde yeni eğitim yılına hazırlanmalarını temenni ediyorum. Öğretmenlerimize ve eğitim camiamızın tüm çalışanlarına da verdikleri emekler için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 2024-2025 eğitim öğretim yılında, daha büyük başarılarla ve güzel anılarla yeniden bir araya gelmeyi umut ediyor, hepinize iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Koç, törenin ardından öğretmenlerle de bir araya gelerek sohbet etti.