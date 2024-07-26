Ağrı’nin çiçeği burnunda sağlık neferleri

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Tıp Fakültesi'nde 2018 yılında eğitim öğretime başlayan 18 öğrenci düzenlenen törenle mezun oldu. AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'nda düzenlenen Tıp Fakültesi 1'inci Mezuniyet Töreni'ne AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mucip Genişel ve Prof. Dr. Serkan Kapucu, Prof. Dr. Fuat Sayır, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hamidullah Uyanık, Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Daharlı ile akademik, idari personel, öğrenci ve aileleri katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan ve günümüze kadar devam eden İsrail saldırılarını bir kez daha kınadığını belirterek, Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Prof. Dr. Karabulut sağlık alanında yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekerek, sağlıkçılara karşı gerçekleştirilen şiddet olaylarının insani bir durum olmadığını söyledi.2017 yılında rektörlük görevine başladığında Ağrı'da sağlık alanındaki sorunların giderilmesi noktasında Tıp Fakültesi'nin kurulmasının en önemli ihtiyaçlardan biri olduğunu ve fakültenin kurulması için çalışmalara başladıklarını söyleyen Prof. Dr. Karabulut "Göreve geldiğimizde biz bu işi yaparız dedik ve yola koyulduk. Üniversitemizin ismini gururla taşıdığı saygıdeğer iş insanı ve eğitim gönüllüsü Sayın İbrahim Çeçen ile Tıp Fakültesi kurma düşüncesini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın tensipleri ile fakültemizin kuruluşunu gerçekleştirdik. Bugün geldiğimiz noktada ilk mezunlarımızı vererek Ağrı'ya Tıp Fakültesi'nin kazandırılmasındaki gururumuzu ve mutluluğumuzu sizlerle birlikte bir kez daha yaşıyoruz. Tıp Fakültemizin kurulmasındaki katkı ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a ve Sayın Çeçen'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.2018 yılında Tıp Fakültemizin ilk öğrencilerini aldığını anımsatan Prof. Dr. Karabulut "Tıp Fakültemize aldığımız öğrencilerimiz, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimöğretime başladı ve bugün düzenlenen törenle mezun oldular. Öğrencilerimize desteklerinden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve akademisyenleri ile tüm personeline ve öğrencilerimize başarı destek bursu veren IC Vakfı'na teşekkür ediyorum" dedi. Tıp Fakültesi'nin ilk mezunlarını vermesinden dolayı heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Karabulut, "Sizler, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne isimlerinizi altın harflerle yazdırdınız. Çünkü bir üniversitenin ve fakültenin ilk öğrencileri olmak çok önemli. İnşallah yıllar sonra da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ilk mezunları olarak tekrar bir araya gelirsiniz" diye konuştu.