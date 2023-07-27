Agrokimya Nedir? Agrokimya Ne İle İlgilenir Ve Uğraş Alanları Nelerdir?

Tarım ve bitki yetiştiriciliğinin günümüzde oldukça ilerlemiş bir seviyede olmasına büyük katkı sunan birtakım alanlar vardır. Agro kimya da bahsi geçen zirai faaliyetleri geliştirmeyi amaç edinen ürünleri inceleyen bir kimya dalıdır. Bitkilerin sağlıklı gelişimleri ve sürdürülebilir olması için çeşitli çalışmalar yapan Agrokimya hakkında araştırmalar yapıp 'Agrokimya nedir' sorusuna açıklık getirdik.

Agrokimya Nedir?

Tarım ve bitki yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere hazırlanan kimyasal ürünleri inceleyen ve geliştiren bilim dalına Agrokimya denmektedir. Agrokimya ziraat ürünlerinin sağlıklı ve hızlı gelişmesi, bunların yanı sıra bu ürünleri çeşitli olumsuz faktörden koruma nedeniyle geliştirilmiş bir alandır.

Agrokimya Neyle İlgilenir?

Türlü zirai mahsulün sağlıklı gelişimi ve olumsuz etkenlerden en az oranda etkilenmesi için üretilen kimyasallar Argokimya alanı çatısında toplanır. Bitkilerin hızlı ve gür büyümesi için kullanılan gübreler, zararlı ot ve böcekleri uzaklaştırmak için kullanılan tarım ilaçları, mantar ve bakteri önleyiciler, pestisit ve herbisitler başta olmak üzere hızlı ve modern tarım için üretilen birçok kimyasal Argokimyanın inceleme alanıdır. Zirai kimyasallar mahsullerin ve bitkilerin sağlıklı büyümesi amacıyla üretilmektedir. Bu kimyasalların bitkilere ne derece etki ettiğini, hangi özelliklerinin geliştirilmesi gerektiği gibi hususlarda çalışmalar yapmaktadır. Modern tarımda mahsullerden en yüksek verim alınabilmesi için zirai kimyasallara büyük görev düşmektedir. Bu nedenlerden ötürü ziraat alanında Argokimya büyük önem taşımaktadır. Argokimyanın başlıca ilgilendiği alanlar şunlardır;