Pazar tezgâhlarında, yazın en taze ve lezzetli sebzeleri ve meyveleriyle ağustos ayında karşılaşmak mümkün! Parlak renkleriyle göz kamaştıran domatesler, tatlı biberler ve sulu salatalıklar, raflardaki yerini alıyor. Aynı zamanda yaz aylarının meyve bolluğu da, dolu dolu sağlıklı bir alışveriş için vazgeçilmezdir. Ağustos ayı sebzeleri ve meyveleri, ağustos ayında pazardan ne alınır hangi sebze ve meyve yenir yaz aylarının vazgeçilmez konuları arasında yer alıyor.

Ağustos Ayı Sebzeleri ve Meyveleri Neler?

Ağustos ayı, birçok bölgede çeşitli sebzelerin ve meyvelerin olgunlaştığı ve hasat edildiği bir dönemdir.

Sebzeler: Domates, biber (çeşitli renklerde), salatalık, kabak (kabak, kabak çiçeği gibi), patlıcan, marul, fasulye, mısır, havuç, pancar, lahana, patates.

Meyveler: Şeftali, karpuz, üzüm, erik, kiraz, kavun, mürdüm eriği, incir, armut, dut.

Bu liste, coğrafi konuma ve iklim şartlarına bağlı olarak değişebilir. Her bölgenin kendine özgü sebze ve meyve çeşitleri bulunmaktadır.

Ağustos Ayında Pazardan Ne Alınır?

Ağustos ayı, pazar tezgâhlarında bereketli bir döneme işaret eder. Bu ay, taze ve lezzetli sebzeler ile meyvelerle dolu olup, sofralarımıza zenginlik katmaktadır. Pazardan alabileceğiniz sebzeler arasında domates, biber, salatalık, kabak, patlıcan, marul, fasulye, mısır, havuç, pancar, lahana ve patates bulunmaktadır.

Meyve reyonunda ise, üzüm, şeftali, karpuz, elma, çilek, erik, kiraz, kavun, incir, armut ve dut gibi lezzetli seçenekler mevcuttur. Bu taze ve doğal ürünler, sağlıklı beslenme ve keyifli yemekler için harika bir tercihtir.

Ağustos Ayında Hangi Sebze ve Meyve Yenir?

Ağustos ayında, sebze ve meyvelerle çeşitli sağlıklı tarifler hazırlamak da mümkün!

Sebzeler:

Kabak Mücveri: Kabakları rendeleyin, üzerine rendelenmiş soğan, ince doğranmış maydanoz, tuz, karabiber ve yumurta ekleyip karıştırın. Karışımı kızgın yağda kızartarak kabak mücveri yapabilirsiniz.

Domates Salatası: Domatesleri dilimleyin, üzerine doğranmış salatalık ve biber ekleyin. Üzerine zeytinyağı, limon suyu, tuz ve isteğe bağlı olarak doğranmış maydanoz ekleyerek basit ve lezzetli bir domates salatası yapabilirsiniz.

Meyveler:

Meyve Salatası: Şeftali, karpuz, üzüm, kavun gibi meyveleri dilimleyin ve bir kasede karıştırın. Üzerine limon suyu ve bal ekleyerek sağlıklı ve serinletici bir meyve salatası hazırlayabilirsiniz.

Erik Turşusu: Erikleri yıkayın ve çekirdeklerini çıkarın. Büyük parçalar halinde kesin ve cam kavanoza yerleştirin. Üzerine su, sirke, tuz ve isteğe bağlı olarak sarımsak ve baharatlar ekleyin. Kavanozu sıkıca kapatın ve güneş görmeyen bir yerde birkaç hafta bekletin. Sonrasında fermente edilmiş, lezzetli erik turşusu hazır olacaktır.