Bir takvim yılında karşımıza on iki ay çıkmaktadır. Bu aylar dört eşit parçaya bölünerek mevsimleri oluşturmaktadır. Temmuz ayı yaz mevsiminin en sıcak geçen ayı olarak bilinmektedir. Bu ayın kaç gün çektiği araştırılan konulardan biridir. Bu yazımızda sizler için ağustos kaç çekiyor, ağustos kaçıncı ay ve kaç gün çeker gibi konuyla ilgili en merak edilen soruların cevaplarını hazırladık.

Ağustos Kaç Çekiyor?

Ağustos ayı, on iki ay içerisinde bulunan bir ay olarak bilinmektedir. Bir senede toplam dört mevsim bulunur. Ağustos ayı yaz mevsimi aylarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ağustos dışında yaz dönemini oluşturulan diğer aylar haziran ve temmuz aylarıdır. Bu bağlamda yaz mevsiminin sevilen bir ayı olan ağustos ayı kaç çekiyor sorusu gündeme gelmektedir. Bu ay otuz bir gün çeker aylardan biri olarak ifade edilmektedir. Bir sene içerisinde toplamda yedi ay 31 gün çekmektedir. Ağustos ayı da bu aylardan biridir.

Ağustos Kaçıncı Ay?

Bir sene içerisinde bulunan 12 ayın yedi tanesi otuz bir günden oluşmaktadır. Ağustos ayı temmuz ayından sonra eylül ayından önce gelen bir aydır. Yaz döneminin son ayı olarak da bilinmektedir. Bu ayla ilgili en sık karşılaşılan sorulardan biri ağustos ayı kaç gün çeker sorusudur. Ağustos ayı 31 günden meydana gelen aylar arasında bulunmaktadır. Ayrıca bu ay senenin sekizinci ayı olarak bilinmektedir.