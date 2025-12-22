AGV’nin bölgeye eğitim yatırımları devam edecek

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, "38 yıldır bölgemize sağladığımız katma değeri ailelerimizin, mezunlarımızın ve tüm ekibimizin desteğiyle devam ettirdik. Gündoğdu Vakfı'nın bölgede eğitim yatırımları devam edecektir. Adana bölgesinde okulumuzu el üstünde tutup göstermiş oldukları büyük ilgi ve bize olan güvenlerinden dolayı ailelerimize teşekkür ediyoruz. Adana'mıza ve ülkemize her yıl yüzlerce geleceğin lideri yetiştiren Adana Gündoğdu Koleji (AGK) güveninizin eseri olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.