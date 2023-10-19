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Giriş Tarihi: 19.10.2023 15:58 Son Güncelleme: 19.10.2023 15:58

Ağzı Süt Kokmak Deyiminin Anlamı - Ağzı Süt Kokmak Deyimi Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Türkçe, deyimler konusunda oldukça zengin bir dildir. Hemen hemen her olaya uygun bir deyim bulmak bu nedenle kolaydır. Türkçenin zengin deyimleri arasında ağzı süt kokmak da yer alır. Ağzı süt kokmak deyiminin anlamı, kurulan cümleye göre değişiklik göstermez. Bu yazımızda ağzı süt kokmak deyimi ne anlama gelir ve cümle içinde kullanımı nasıldır sorularının yanıtlarını derledik.

Ağzı Süt Kokmak Deyiminin Anlamı - Ağzı Süt Kokmak Deyimi Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Ağzı süt kokmak deyiminin anlamı, gün içerisinde sıklıkla karşılaşıldığı için sıklıkla merak konusu haline gelir. Çalışırken, okurken ya da herhangi biriyle sohbet ederken ağzı süt kokmak deyimi kullanılabilir. Peki, ağzı süt kokmak deyimi ne anlama gelir ve cümle içinde kullanımı nasıldır? Bu soruların yanıtı bilindiğinde bu deyimi doğru kullanmak mümkün olacaktır.

Ağzı Süt Kokmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Ağzı süt kokmak deyiminin TDK sözlüğündeki anlamı "çok genç ve toy olmak" olarak geçer. Yani, bir işe yeni başlamak ve o işle az bilgiye sahip olmak anlamlarında kullanılır. Genellikle karşı tarafı küçümsemek amacı ile kullanılan bir deyim olarak bilinir.

Ağzı Süt Kokmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Ağzı süt kokmak deyiminin cümle içinde kullanışını görmek için aşağıdaki cümle örneklerine göz atabilirsiniz:

  • Benimle boy ölçüşemezsin çünkü senin daha ağzın süt kokuyor.

  • Gören de deneyimli sanır ama ağzı süt kokuyor.
  • Senin ağzının süt koktuğu dönemler olmadı mı? Çabuk unutmuşsun geçmiş yıllarını.
  • Benim yerime ağzı süt kokan bir çocuğu tercih etmiş olduğunuza inanamıyorum.
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Ağzı Süt Kokmak Deyiminin Anlamı - Ağzı Süt Kokmak Deyimi Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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